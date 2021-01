Precios de la temporada 2021 en el Balneario Municipal de General Villegas

Con todos los protocolos la pileta del Parque sigue funcionando, al igual que el sector de camping, quinchos y parrillas. Estos son los precios vigentes de la temporada 2021:

Por día (de lunes a domingo): Menores (entre 6 y 12 años) $45 / Mayores $70

Por semana completa: Menores (entre 6 y 12 años) $130 / Mayores por mes $190

Por mes: Menores (entre 6 y 12 años) $260 / Mayores $650

Uso de parrillas por día $145

Uso de quinchos por día $220

Uso instalaciones camping por día $430

Recordamos continuar respetando el distanciamiento social evitando conglomerados de gente (mínimo 2 metros), lavarse las manos frecuentemente o llevar gel desinfectante, no tocarse la cara, no saludar con contacto, no compartir el mate, cubiertos, botellas ni vasos.

Antes de decidir ir al natatorio controlar estado de salud. En caso de presentar fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, alteración del gusto u olfato, diarrea, vómitos, dolor muscular no concurrir al Balneario y llamar al 103 o acercarse al Centro de Salud más cercano, informaron desde la Secretaría de Deportes y Turismo.

