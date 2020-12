Sobre la apertura de piletas en Gral. Pinto: «El problema no es la pileta sino todo lo que sucede alrededor» (VIDEO)

Hernan Valetti, Secretario de Gobierno a cargo de Seguridad no dejó lugar a dudas acerca de la apertura o no de los natatorios en el distrito; la Municipalidad por el momento no lo hará salvo que la provincia habilite un protocolo.

Al respecto y en pocas palabras dijo que es un de los lugares que puede propiciar los contagios y no están dispuestos a asumir ese riesgo.

General Pinto vio incrementados los casos de Covid-19 los últimos 15 días y eso contribuyó a que hasta el momento no haya posibilidades de inaugurar la temporada.

Relacionado