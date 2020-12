Luego que desmintieran a Juan Chacón, integrantes del Vecinalismo villeguense participan de la presentación en Mar del Plata (AUDIO)

Mariana Lucero y Marcelo Gonzalez se encuentran en Mar del Plata participando de la presentación del Vecinalismo, nuevo espacio provincial, que se abre paso en el territorio de cara a las elecciones del año próximo.

Los mencionados, junto Gustavo Guerra, todos de los pueblos del partido de Gral. Villegas, formaron parte de la firma del Acta Constitutiva el pasado 9 de noviembre en la ciudad de La Plata y desde entonces se encuentran trabajando, en general para la aprobación por parte de la Junta Electoral y en particular difundiendo las bases y sumando militantes en el Distrito.

La semana anterior luego que Juan Chacón, integrante del Movimiento San Martín, admitiera en una entrevista en FM Peregrina (92.9) encontrarse junto a Juan Quinteros (Pato) trabajando en el Vecinalismo para obtener los 800 avales necesarios para conformarse como nuevo partido político con presencia en la ciudad cabecera, lo que generaría su ruptura con el MSM, la abogada domiciliada en Coronel Charlone, en la misma emisora lo desmintió categóricamente, inclusive intentando aclarar la situación mediante un cruce con quien se asegura ser el referente, cosa a la que Chacón se negó por considerarlo que no sumaba; al contrario.

Lucero fue clara. El Vecinalismo es horizontal, por lo tanto el proclamarse referente ya muestra una acción que va a contramano del espacio que dice representar.

Por otra parte admitió que Chacón mantuvo contacto con integrantes del grupo inicial del vecinalismo manifestando su intención de sumarse, pero luego de lo ocurrido ya no lo queremos como parte, aseguró.

El Vecinalismo tiene fuerte presencia en los pueblos porque el acercamiento entre sus integrantes lo generó la lucha por la autonomía de éstos, pero cuenta con gente en la ciudad cabecera; nadie no nada es más en este armado, por eso el título de referente es algo que no existe, insistió y agregó que él (por Chacón) no forma parte del grupo de vecinalistas a nivel provincial, hay mas de 40 lugares en la provincia donde tiene presencia el vecinalismo y nosotros (por ella, Guerra y Gonzalez) somos los que firmamos el Acta oportunamente.

El movimiento Vecinalista no los reconoce a Chacón y Quinteros como referentes, porque no tenemos referentes. Estará formando otro espacio, no este Vecinalismo que va a demostrar en los hechos, no con palabras, que es algo nuevo, concluyó.

Nota a Juan Chacón

Nota a Mariana Lucero

