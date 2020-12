Emiliano Bustos es el nuevo Campeón Provincial de 10.000 metros

El propio atleta compartió este logro en sus redes celebrándolo con sus seguidores:

«Pasó el Campeonato Provincial de Mayores, puedo decir que soy el nuevo campeón provincial de 10.000 mts. corriendo en 30’44» mejor marca personal.

Mi compañero de equipo Tomás Ullua quedó 3°, con un tiempazo.

Me quedo con esta foto amigo, falta Gerardo Chichiri, hemos hecho un gran equipo. Me voy feliz por vos Tomi; soy testigo de todo el esfuerzo y sacrificio que has puesto, vos más que nadie te lo merecías. Te felicito amigo!!!

Agradecer como siempre, primero: A mis dos hijas que les saco mucho tiempo por entrenar, que me bancaron mirando los vídeos, que fueron el motivo de mi lucha. Para ustedes mis chanchis, que son lo mejor de mi vida. Las amo !!!

A mi entrenador: Que ya no se como decirle gracias, el culpable de todo esto. UNA VEZ MÁS,SIMPLEMENTE GRACIAS CHICHIRI !

A mi deportologo, Fernando Campana, que siempre da en la tecla con la alimentación, otra vez gracias Doc.

Y a la gente que se prendió a la transmisión y que mandaron mensajes. Gracias, de corazón!

A los que hicieron posible esto y pusieron un granito de arena para que pudiéramos estar. GRACIAAAAAAAAAASSSSSS !!!!»

