La historia del logo D10S, creado por un juninense

Juan Ignacio Rustici, en el 2002, y en plena etapa facultativa, patentó este diseño que dio vueltas al mundo. A una semana del fallecimiento de Diego Maradona, el publicista contó cómo surgió este novedoso logo.

En el comienzo dijo que “nace en el 2002, cuando estaba en la facultad. Me tocó trabajar sobre Maradona y se me ocurre esta licencia, esto de reemplazar la í por el uno. El profesor que estaba a cargo de esta clase vio el potencial que podía tener esto y me preguntó si se me había ocurrido a mí. Le dije que sí pero obviamente me hizo dudar. Me ayudaron otros profesores y cuando vieron que no estaba patentado, me empujaron a avanzar con registros y demás cosas”.

Seguidamente explicó que “el diez siempre estuvo ahí. Si leen cualquier tipografía, lo más probable que se vea el diez. Luego sí, cambiando la tipografía con la estética de México 76, de la camiseta, por ahí hizo que termine de dar identidad”.

Asimismo contó que “lo termino registrando en el 2003. Se registró como D10S. Yo estudiaba en Buenos Aires y me cruzo con Claudia Maradona, le encantó esto y lo quería usar pero tenía que estar el registro porque si no llueven juicios por todos lados”.

Maradona

Consultado sobre el fenómeno Maradona, dijo que “representa a la persona más popular que tuvimos. Ponerle marca a alguien, una persona física, no hay otro como él. Tuve sensaciones encontradas. Por un lado tristeza, y por otro lado satisfacción porque se viralizó tanto que llegó a personas que nadie sabe quién lo hizo. Esto no fue creado con fines de lucro y tampoco lo es hasta el día de hoy. Ya que se hable, me deja conforme y me pone contento”.

Rustici no tuvo la posibilidad de conocer a Maradona, pero tampoco buscó generar dicho contacto. Al respecto, contó que “Claudia estaba en ese momento con el Museo Itinerante de Maradona pero nunca tuve la posibilidad de conocer a Diego y tampoco la busqué. Desde el momento que nació esto, sabía que se iba a potenciar cuando Diego se muera porque uno endiosa a Diego. Sabía que iba a pasar pero nos sorprendió la rápida muerte”.

En el final dijo que “Maradona es todo futbolísticamente hablando. Haber podido representarlo de esa forma es una satisfacción terrible. Para mí la palabra Dios, escrita a mano, tiene un sentido muy fuerte y fue uno de los hashtag más utilizados. Cada argentino tiene mucho para agradecerle”. (Fuente: Grupo La Verdad)

