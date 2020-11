Recuerdo: un día como hoy, luego de 64 años sin títulos, Sarmiento de Germania se coronaba campeón

Alberto Ocampo (Ratón), el DT del equipo campeón, recordó en sus redes, com su mezcla de arrabal y poesía, que el 25 de noviembre de 2018, dos años atrás Sarmiemto de Germania se coronaba campeón de la Liga Central Vedia.

Pasaron nada más que 64 años para salir campeones; año 1954, destacó.

Muchachos que alegría le regalaron al pueblo ese día. VI la caravana más larga de mi vida. Ustedes los Jugadores, fueron los grandes artífices de tan Importante logro .

Tengan siempre presente que no es fácil salir campeón, les tocó ganarle al tricampeon de la Liga, Deportivo, el mejor equipo de la década, más allá del acompañamiento de los dirigentes y los hinchas.

Ustedes con el correr del tiempo se darán cuenta que se necesita de mucho sacrificio, en estos pueblos no queda otra; a los buenos jugadores siempre hay que agregarle algún refuerzo (tema discutible casi siempre esto pasa por cantidad de jugadores para ganar un campeonato de 28 partidos se necesitan más de 20 jugadores).

Como Técnico les digo que no se imaginan el regalo que me hicieron (la procesión va por dentro), mirar la foto y ver que todos los jugadores de Germania empezaron a patear la redonda conmigo no tiene precio. Para mí el «Partido del Campeonato» fue la primera final en Germania; ahí quedo reflejado el equipo. Te expulsan un jugador a los 33 minutos m, a los 36 te hacen un gol, terminas el primer tiempo perdiendo de local y esos partidos son los quedan en la historia, los jugas con inteligencia, y a los 81 minutos lo empatas y a los 88 lo ganas.

Muchachos esos partidos no se ganan todos los domingos, ojalá ganen muchos más.

Tengo tres partidos imborrables como técnico, este es uno de esos. Pasaron dos años, sigan disfrutando de este maravilloso deporte.

El Fútbol te regala cosas importantes, a veces imposibles, háganlo con responsabilidad.

Agradecido a los dirigentes que confiaron, a Marcelo Medina Verdader, hincha; a Gabriel Valenza (otro loco del fútbol).

CHICOS PIBES MUCHACHOS GRACIAS POR HACERME FELIZ Y EN EL VESTUARIO NO SE OLVIDEN … ES MUY DIFÍCIL GANARLE A UN EQUIPO QUE NUNCA SE DA POR VENCIDO … VIVA EL FÚTBOL, VIVA GERMANIA !!!

Relacionado