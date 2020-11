Después de años, la UCR de Gral. Pinto logró la unidad: «Queremos tener un Gobierno Municipal con nuestro emblema y nuestra bandera» (VIDEO)

Horacio Volpe fue designado tiempo atrás como el nuevo presidente del partido y en el mes de marzo podrá asumir el cargo, dada la postergación qu ela pandemia le imprimió a ese paso. Lo hará en un clima de unidad, lograda luego de años de divisiones internas que solamente lograron debilitar al espacio.

Es un halago ser el presidente de todos los radicales de General Pinto, consideró y evaluó que » no hay una generación que reemplaze a la otra, cada uno aporta lo suyo», en referencia a que todos son útiles en este nuevo armado.

«Tenemos un padrón al que durante 20 años no se ha afiliado a nadie, vamos a trabajar para fortalecer el partido y a Juntos por el Cambio. Gobernar Pinto, más que un sueño es un anhelo. No estamos en condiciones de restar, queremos sumar y multiplicar, no existe la posibilidad de que se vayan a otra fuerza porque lo que tenemos que hacer fuerte es nuestro partido», fueron algunos de los conceptos.

Volpe categórizamente disparó: «El partido ha estado algo dormido durante los últimos años. Vamos a trabajar incansablemente para recuperar los valores de la Unió Cívica Radical».

Como presidente considera que la UCR debe ser el eje motor de Juntos por el Cambio, motivo por el cual una vez que asuma entablarán charlas con los grupos afines al espacio.

En ese sentido, respecto a la repatricación de algunos históricos que se fueron a otros espacios, dijo que las puertas están abiertas para los que se fueron y para los de otras fuerzas. «Queremos tener un Gobierno Municipal con nuestro emblema y nuestra bandera», concluyó.

Relacionado