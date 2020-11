César Julián: «Yo no quiero ser cómplice del retroceso que está teniendo el partido de General Villegas»

El concejal del Movimiento San Martín fue consultado luego que se publicara una foto en la que se lo ve junto a Verónica Zallocco (Nuevo encuentro), Horacio Pascual y Laura Carelli (Frente Renovador) reunidos antes de la última sesión del HCD, se refirió a la imagen confirmando que están trabajando, cada vez más juntos, a partir de las coincidencias en la manera de pensar y de trabajar, en lo que significa ser oposición y cuáles son las prioridades de la gente.

Destacó la figura de Horacio Pascual por sus años en el Ejecutivo Municipal, quien conoce la Carta Orgánica como nadie, quien es material de consulta en varias oportunidades.

La foto, expresó César Julián, permite mostrar a la gente que estamos coincidiendo en varios aspectos y demostrar que no estamos de acuerdo con la filosofía de conducción que plantea Sol Fernandez, presidenta del bloque Frente de Todos a quien vemos últimamente cogobernando con el intendente Campana y siendo la presidenta del bloque no hace ninguna crítica a este Gobierno Municipal que lo único que hace es traer atraso al partido de Gral. Villegas.

Entendemos que hay cosas que tenemos que acompañar y trabajar juntos y ser una oposición constructiva pero eso no significa que nosotros miremos para otro lado que no debamos marcarle a este Gobierno Municipal cuáles son las falencias, en ese sentido Julián ejemplificó con el Relleno Sanitario del que dijo que recibe la basura de los pueblos para enterrarla o quemarla en la ciudad cabecera, ¿cuál es el sentido?, se preguntó, para eso que la entierren y quemen en cada pueblo, disponen de camiones, combustible, choferes que salen de Villegas a las 5 de la mañana a recoger la basura de algunos pueblos.

Por ese motivo a la Secretaria de Medio Ambiente, Marina Justo, le fue presentado un pedido de informe de cómo está el basurero que nunca fue respondido.

Julián continuando en tono crítico, recordó que el municipio no tiene plan de vivienda y solamente paga los alquileres a las familias recordando que General Villegas tuvo en otras oportunidades esos planes, recordando que al finalizar la Gestión de Horacio Pascual y asumir en su reemplazo Campana recibió 15 viviendas en Coronel Charlone y 15 en Cañada Seca que al día de hoy no han sido concluidas; esas son las cosas que tenemos que criticar y vemos que no se critican.

«Yo no quiero ser cómplice del retroceso que está teniendo el partido de General Villegas», enfatizó.

El concejal del Movimiento San Martín se refirió a lagunas medidas que se deberían estar adoptándose contra el dengue o el mantenimiento a través del corte de pasto, cosas de las que no se observa movimiento alguno teniendo en cuenta que estamos entrando en la época en la se ya se tendría que estar trabajando.

Habló también del estado de algunas calles de tierra y se refirió a la Suipacha en la que suele acumularse el agua en días de lluvia, además de contar con pozos y falta de limpieza; la misma se encuentra a escasos metros de la rotonda que se está construyendo en la intersección de Chassaing Sur y Belgrano, ingreso al barrio Bonito, es necesaria, entiendo, pero primero se debe dar solución a lo que es urgente.

«Es un Gobierno que no le da prioridad a los problemas de los vecinos y vecinas».

«Villegas tiene un Presupuesto para gastar $ 5.000.000 por día y no se le resuelven los problemas a la gente»

«¿Cómo puede ser que nosotros (por el bloque Frente de Todos) tengamos que hacer donaciones al hospital, cuando Villegas tiene un enorme Presupuesto?; nosotros tenemos que marcarle esas falencias y es lo que no se está haciendo desde la presidencia del Frente de Todos, por eso es que nosotros hemos comenzado a tener coincidencias con Verónica Zallocco, Horacio Pascual y Laura Carelli, para trabajar en ese sentido», fueron algunas de las frases.

Sobre su lugar y vínculo dentro del bloque del Frente de Todos, espacio firmado a nivel nacional y provincial también por el Frente Renovador, aunque en el plano local los ediles de esa espacio no se encuentren, aún, geográficamente dentro del mismo, Julián insistió en que no están peleados con el resto, pero decididos a hacer notar sus diferencias, asegurando que no romperán el bloque.

«La gente nos votó para ser oposición, para hacer notar las falencias de este Gobierno; si la presidencia del bloque no lo hace lo haremos nosotros. Nosotros seremos la verdadera oposición».

«Nosotros queremos ser la verdadera alternativa a este Gobierno Municipal y recuperar a este Villegas que alguna vez tuvo plan de viviendas, de generación de empleo, de microemprendimientos. Son cosas en las que la Secretaria de Promoción debería estar trabajando, dejar el micrófono y dedicarse a las cosas que no están funcionando. Basta de tanta publicidad, de salir tanto en los medios y de seguir echándole la culpa a la pandemia».

Finalmente dijo que continuará en la misma línea de trabajo y pensamiento dentro del bloque del Frente de Todos en su banca del Movimiento San Martín, espacio que lo vio nacer.

