Intentaron estafar al titular de la comisaría Primera de Gral. Pico desde un número con la foto de Sol Fernandez y Germán Polari

Las imágenes de los titulares de ANSES y PAMI Gral. Villegas fueron la imagen de un número telefónico desde el que intentaron estafar al titular de la comisaría Primera de General Pico (LP) al que le ofrecieron cobrar el IFE.

Esta mañana, el responsable de Comisaría Primera, subcomisario Agustín Martínez le informó a infopico.com (medio pampeano que publicó la noticia) que sufrió un intento de estafa telefónica mientras se encontraba reunido con la la Jefa de la Brigada de Investigaciones, Vanina Fileni.

En principio, el subcomisario relató que se encontraba en reunión con la jefa de la Brigada, Vanina Fileni. “Me entra una llamada por Whatsapp con característica de Córdoba y con una foto de perfil de personal de ANSES” explicó Martínez.

En esa línea, el subcomisario agregó que “se trataba de un hombre con tonada cordobesa que se presentó como “abogado de ANSES” consultando si yo estaba cobrando un sueldo. Le seguí la charla y me explica que estaba en un listado como beneficiario del IFE por un monto de $ 17.000 pesos. Me dice que necesitaba mi documento para corroborar si estaba en condiciones de ‘cobrarlo’ “.

A su vez, Martínez continuó diciendo que “le pasé el número de DNI de Vanina Fileni y lo llamativo es que él me dice que se trataba de una mujer y me dijo el nombre, por lo que deben tener una base de datos real. Entonces le dije que me confundí, que le había dado el de mi señora y ahí sí le di mi DNI. Y ahí también le apareció mi número de DNI con mi nombre”.

En cuanto a esta curiosidad, el subcomisario indicó que “estábamos en una base de datos, esto es llamativo y de esa forma convencen a la gente. Siguió la charla y me dice que estaba en un listado de treinta beneficiarios para el día de la fecha. Me preguntó con qué Banco trabajaba, le dije con el Banco de La Pampa, me preguntó si tenía ahorrado dinero y le dije que sí. Entonces me pregunta a cuántas cuadras tenía el cajero más cerca. Lo de siempre…”.

Del mismo modo, Martínez señaló que “yo le dije que no podía dirigirme en lo inmediato porque tenía que hacer otros trámites y que me volviera a llamar, pero me insistía en que esto tenía que ser inmediato y necesitaban que vaya lo más rápido posible al cajero. Entonces le digo, sabes que pasa que tengo un amigo Policía que me dijo que pusieron inhibidores en los cajeros y luego inmediatamente le dije que estaba llamando al teléfono particular de un subcomisario de la Policía de La Pampa para querer estafarme y ahí cortó inmediatamente la comunicación”.

Finalmente, es preciso indicar que esa foto de perfil “falsa” donde se ve a dos “trabajadores de ANSES” (la foto fue pixelada porque podría tratarse de personas “reales” a las cuales le sustrajeron la identidad) ha sido enviada en múltiples ocasiones a la redacción de infopico.com para alertar a la comunidad sobre estas maniobras delictivas que se suceden día a día.

El número de teléfono desde donde se hizo el intento de estafa es el: +54 9 351 703-9194 y la imagen, aunque con el rostro distorsionado pertenece a los funcionarios mencionados.