El amor incondicional de Benito: su dueña murió hace cuatro años y él la sigue acompañando en el cementerio

La publicación de la joven, realizada el martes pasado, superó las tres millones de reproducciones y cosechó casi 200 mil “me gusta”. Además, recibió comentarios como “No puedo parar de llorar”, “Ellos saben que el amor va mas allá de la muerte”, “Deberían vivir toda nuestra vida e irnos juntos”, así como la respuesta de usuarios que le contaban historias similares.

“El video surgió de imprevisto: para nosotros es normal que Benito haga siempre eso. Hace 4 años lo hace. Como hace 4 meses no la visitábamos por la pandemia, me emocionó verlo hacer lo mismo. Le dije a mi hermana ‘¿Qué te parece si hago un video y lo subo a Twitter?’ Pero no pensé que iba a tener tanta repercusión, tantos mensajes de apoyo re lindos. Es lo que yo necesitaba también”.

Johana y su mascota «Benito»

Respecto a la conmovedora escena que Belén quiso compartir con los usuarios en las redes sociales, explicó: “Desde ese momento lo llevamos cada semana a visitarla al cementerio, él va siempre con una felicidad, moviendo su cola, nos pide para estar al lado de ella y se queda acostado con una paz”.

El amor incondicional de los perros no deja de conmover, pero es usual. Cabe recordar la historia de Capitán, el can cordobés que visitó durante más de diez años la tumba de su dueño en el cementerio de Villa Carlos Paz y se volvió famoso por su fidelidad.

Durante parte de su vida acompañó a Miguel Guzmán, quien murió en marzo de 2006. Un año después, Capitán encontró su tumba y, desde entonces, la visitaba todos los días. La familia lo dio por perdido, pero meses después, en una visita al cementerio, lo encontraron instalado al lado de los restos de su amo.

Fueron más de 10 años en los que este can cumplía con su ritual y a las 18 se lo podía ver recostado sobre la tumba de Guzmán, hasta que, en 2018, lo encontraron muerto en el baño del cementerio.