Covid-19: el intendente Serenal fue muy duro con el segundo positivo de Lincoln

En conferencia de prensa está mañana, el intendente Salvador Serenal dijo que “la irresponsabilidad la marcamos para toda la comunidad, no es para uno. Muchos no cumplen ni siquiera el protocolo del distanciamiento social, el uso del barbijo. El tiempo dirá quién es responsable y quién no. Debemos tomar conciencia y ver lo que está sucediendo en distritos vecinos y que acá todavía podemos controlar la situación”.

Por su parte la Doctora Betina Dubra, subdirectora del hospital, señaló que «la persona viajó y después de cinco días presentó los síntomas. Se toma, desde el inicio de los síntomas, tres días para atrás para buscar los contactos estrechos”.

Agregó que “contactamos a todas las personas que fueron contacto estrecho. En este momento se están haciendo 6 hisopadas y hay otras 96 personas aisladas por este caso”.

Por último la profesional señaló que “es un personal esencial que no fue por motivos laborales, sino personales. Si vamos a un lugar con circulación, deber reportarse y quedar aislado 14 días”.

Se trata de un médico de la localidad que trabaja en otros centros como general Pinto, donde se han tomado algunas medidas al respecto (ver nota aparte).

Si bien se evitó brindar datos filiatorios del paciente positivo, las características de la ciudad, si bien grande en su extensión, la gente mayormente se conoce, y no pasó desapercibido a quién se refería el primer mandatario y parte de su equipo.