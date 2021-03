Se realizó la Fiesta Regional del Lechón a la Estaca en Jovita con participantes de Bunge y Charlone

Este domingo se concretó la segunda edición de la Fiesta Regional del Lechón a la Estaca en Jovita (Córdoba) en la que hubo un importante número de participantes. Los ganadores fueron los representantes de Buchardo

La fiesta organizada por la agrupación criolla que coordina Abel Moreira se realizó este mes luego que fuera suspendida por la pandemia el año pasado. Asistieron once parejas de las provincias de La Pampa (Maisonave) y Buenos Aires (Bunge y Charlone), sumados a los cordobeses anfitriones que llegaron desde la región (Huinca, Mattaldi, Del Campillo, Serrano y Buchardo). Desde las primeras horas de la mañana se observó el despliegue de stand en el predio del Ferrocarril, lugar elegido para el evento.

La técnica del asado a la estaca es cocinar la carne sobre una estructura metálica y utilizar el calor de las llamas directamente por lo que no es sencillo lograr el objetivo ya que influye el viento y la intensidad del fuego no debe sobrepasar el punto de cocción para no “arrebatar” la carne y generar una costra que impide luego hacerlo bien. Abel Moreira coordinó las actividades, se asignaron los lechones y se dio tiempo hasta el mediodía mientras que se premiaba no solo la cocción sino también la vestimenta y el stand.

El portal IR Noticias del Cenro detalló que el jurado estuvo integrado por el propio Moreira junto a Walter Sarandón y Hugo Arro quienes hicieron la recorrida por cada puesto para probar los asados y asignaron puntajes para dar un veredicto que dejó estos resultados:

CAMPEÓN DEL ASADO DE LECHÓN A LA ESTACA 2021: Oscar Rosales y Roberto Cattáneo de Buchardo

2º PREMIO DEL ASADO DE LECHÓN A LA ESTACA. Carlos Rodríguez y Eduardo Forsano de Villa María

3º PREMIO DEL ASADO D ELECHÓN A LA ESTACA: Martín Chazarreta y Ricardo Riberi de Jovita

MEJOR VESTIMENTA DE LA FIESTA: Ismael Larramendi y Daniel Sofía de Bunge (foto portada)

MEJOR STAND DE LA FIESTA: Juan Iriart a Iván Giano de Del Campillo

La organización adelantó que se espera para el mes de diciembre poder concretar la tercera edición de la Fiesta; la que además se espera poder incluir dentro del calendario de actividades culturales representativas de la región. También se planifica incorporarle atractivos como una Feria de Artesanos, un almuerzo y otros atractivos para seguir sumando participaciones.