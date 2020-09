COVID-19 POSITIVO: cuáles fueron sus síntomas y por qué decidió hisoparse la joven de Cañada Seca (AUDIO)

María Florencia Gonzalez (26) se encuentra cumpliendo con el aislamiento, junto a su hija de 6 años, en la ciudad de Rufino (Sta. Fé), lugar en el que se realizó el hisopado. Eligió esa ciudad dado que allí vive la pediatra de la pequeña.

Luego de avanzar con la respuesta sobre su decisión de hacer público el contagio expresó que «la responsabilidad no es toda de uno, yo no me quise contagiar, tampoco se cómo me contagié, por eso es importante comunicarlo y compartir la novedad con la gente más allá de los contactos estrechos; de ese modo cada uno sabe que debe tomar recaudos».

Comenzó con dolores de cuerpo como le había ocurrido en otras oportunidades por lo que inicialmente le restó importancia, luego diarrea, creyendo siempre que se trataba de síntomas normales, posteriormente dolores de cabeza; ese fue el día en que se puso en contacto con el CAPS de su pueblo y le indicaron aislarse.

El malestar fue persistente durante esa jornada y por la tarde aparecieron síntomas de febrícula (lo máximo que tuvo fue 37,5) que en su caso es poco frecuente, de hecho, rara vez ha tenido fiebre cursando gripe o anginas; por lo tanto al haber leído los síntomas que aparecen en diferentes publicaciones en las redes sociales, comenzó a pensar en la posibilidad que se trataba de coronavirus.

Dio aviso a su empleadora del laboratorio de análisis de suelo y por prevención ésta lo cerró y aisló., mientras tanto desde el Centro de Salud todos los días fue monitoreada por una enfermera que la llamaba diariamente.

María Florencia concluía su cuarentena el próximo sábado 19 y hasta el momento no había presentado mayores síntomas, más allá de los descritos (hoy comenzó a toser levemente por primera vez), pero desde el laboratorio le sugirieron realizar el hisopado para despejar cualquier tipo de duda.

El lunes se hisopó en Rufino y el martes tuvo el resultado. Positivo a Covid-19.

En el mismo lugar se hisoparon las dos personas con las que comparte el laboratorio y tres amigos con los que había estado en contacto cuyos resultados estarán mañana por la mañana

Para despejar dudas, la única familiar directa con la que estuvo y está, es su hija, quien se encuentra en perfecto estado de salud.

La mujer insistió en no tener precisiones ni sospechas del modo o memento en que contrajo el virus, pero sí fue consciente que la cercanía y el vínculo comercial, bancario, de salud, con la ciudad santafesina que tiene varios casos, ponía a Cañada Seca en riesgo. Particularmente, hacía 20 días que no viajaba hacia allá.

Por ese estrecho vínculo del pueblo del partido de General Villegas con la ciudad santafesina es que tenía más que claro dónde y cómo realizarse el análisis; no así en la ciudad cabecera.

Como dato a tener en cuenta el hisopado en Rufino de manera privada tiene un costo de $ 5.000.

En ese sentido y oportunamente María Florencia aclaró que Rufino no esta hisopando a los vecinos de otras localidades, como muchos han manifestado en las redes; lo que sucede es que, en el caso de Cañada Seca, la gente viaja para hisoparse de manera particular con la intención de cortar la cadena de contagios, destacó.