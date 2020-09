Gral. Villegas: hisoparon a un camionero y su familia dio la notica

Este mediodía, Carlos, fue hisopado en su casa del barrio El Cruce ante la aparición de síntomas.

Personal del SAME tomó las muestras que serán enviadas al laboratorio, mientras el hombre que estuvo viajando hasta el lunes, que regresó de Rosario, permanecerá en aislamiento.

Su familia publicó en las redes la novedad (textual)

«Buenas tardes a toda la comunidad.

Es muy importante para mí y mi familia comunicar que Carlos desde ayer está con fiebre como estamos en midió de una pandemia seguimos las indicaciones que nos informan a diario en todos los medios y no se automedico para intentar bajarla sólo duchas y paños de agua fría, pero la fiebre aún persiste. Hoy amaneció con mucho dolor de cabeza y antes de automedicarse llamamos al SAME. Ellos vinieron a mi domicilio y lo atendieron como es camionero y el día lunes regresó de un viaje a Rosario por tal motivo se activó el protocolo y lo hisoparon. En este momento estamos aislados en casa por 72 hs hasta que esté el resultado.

Es importante que si presentan algún síntoma no duden llamar al SAME.

Desde nuestro lugar comunicamos a todas las personas con quien estuvimos en contacto.

Muchas gracias por su apoyo y a cuidarse mucho el virus esta y podemos enfermar de instante a otro».