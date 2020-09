Cerrajería es el que está mintiendo y Tomaselli lo sabe, sostuvo Sol Fernandez

La conductora de la oposición al Gobierno de Eduardo Campana, Sol Fernandez, presidente del bloque de concejales del Frente de Todos y Gerente de ANSES General Villegas rompió el silencio y aclaró los dichos del concejal oficialista Sebastián Cerrajería que en la última sesión la acusó de haber mentido cuando dijo que renunciaría a uno de los dos sueldos y los sigue cobrando.

Fernandez que este jueves fue entrevistada por Cablevisión dijo, determinante, que no es así, «es el concejal Cerrajería el que está mintiendo con respecto a eso».

Agregando luego que desde que fue notificada por ANSES presentó una nota al Concejo Deliberante dirigida al presidente Juan José Tomaselli en la que manifestaba su renuncia a la dieta de concejal.

Sostuvo que puede cumplir ambos roles, lo que no puede hacer es cobrar dos sueldos del Estado, explicando que los concejales que tienen otras funciones dentro del Estado, tal su caso y el de otros ediles, renuncian a uno de los sueldos, aunque siguen percibiendo un monto en concepto de gastos de representación, que no son remunerativos; es decir no tienen aportes por ello, destinados a viajes, actividades, entre otros movimientos que demanda la función. Antes de dar a conocer esa decisión había presentado la nota, aseguró.

Esta situación de agravio que vivió por parte de Cerrajería motivó a que se comunicara telefónicamente con Tomaselli solicitándole que saliera a aclarar esto porque es el presidente del Concejo y tiene en su bloque a un concejal que está diciendo una mentira que lo involucra a él, comentó.

«Lo difícil de la situación en la que se encuentra al tratar

