Crecen los casos de Covid-19 positivos en la zona, Serrano, Vedia, Alberdi, Junín y Trenque Lauquen

Esta tarde el hospital municipal Intendente Antonio Busso de Serrano, Córdoba, confirmó el primer caso, por lo que el Comité de Crisis de dicha localidad decidió regresar a la Fase 1, impidiendo ingresar o egresar hasta nuevo aviso, salvo en caso de extrema urgencia.

Junín registró hoy 18 nuevos casos presentando en el día de la fecha los siguientes números:

Aislados preventivos: 343, casos sospechosos: 93, casos sospechosos no residentes (hospitalizados en Junín): , casos confirmados: 84, casos confirmados no residentes (hospitalizados en Junín): 2, casos recuperados: 30, casos recuperados no residentes (hospitalizados en Junín): 10, casos descartados: 1064, casos fallecidos:1, cumplieron aislamiento preventivo: 846.

El distrito de Lenadro N. Alem informó 6 casos positivos activos; 7 en total desde iniciada la pandemia con un fallecido por Covid-19.

Los municipios libres de coronavirus hasta el momento, continúan en su gran mayoría con las medidas preventivas desde los Ejecutivos y Comité de Crisis, continúan con los controles de ingreso, salvo General Villegas en el que el intendente, a partir del caso fatal de la muerte de una mujer luego de chocar con su moto contra un montículo de tierra, ocurrido en Lincoln, decidió levantarlos, dejando por el momento, los controles con personal propio en los tres accesos principales a la ciudad cabecera y en Villa Sauze y Banderaló los montículos por ser limítrofes con la provincia de La Pampa.

General Pinto por su parte cerró nuevos caminos vecinales en los alrededores de Germania luego de evaluar los ingresos por diferentes sectores que tiene la localidad y dispuso para los proveedores provenientes de la zona de Juan Bautista Alberdi, distante a unos 25 kilómetros, que la mercadería sea trasbordada en el acceso, disminuyendo al mínimo el ingreso de personas foráneas.

A su vez el delegado Municipal, cerró hoy la cancha de bochas municipal, que funciona junto al predio en el que se encuentra el natatorio por considerarla un riesgo al observar que no se estaba cumpliendo con lo establecido.

Otra de las posibles medidas es la exigencia de contar con un Permiso Municipal para poder ingresar, lo que está siendo analizado por el Comité de Crisis, de acuerdo a lo adelantado por el intendente Zavatarelli en una nota con Distrito Interior.

En Trenque Lauquen se informaron a primera hora de la tarde de este lunes fueron confirmados 2 casos, uno correspondiente a Trenque Lauquen y el otro a Treinta de Agosto, encontrándose ambas personas aisladas en los hospitales municipales Dr. Pedro T. Orellana y Francisco Eguiguren, respectivamente. Como dato alentador, ese distrito registra 12 casos recuperados.

El avance del virus lo ubica muy cerca de nuestros distritos habiendo ingresado inclusive en ciudades y pueblos que habían funcionado casi blindados.

Sin dudas, la responsabilidad individual ha jugado un papel fundamental en algunos casos; pero la realidad nos indica que cada día es nuevo comienzo y las posibilidades de contagio con posibles.

En todos los casos desde los Gobiernos Municipales en los que existen recientemente casos positivos de Covid-19 se pide especialmente «calma» y «tranquilidad» y en los que aún no y aguardan su indefectible llegada, que se extremen las medidas de seguridad; uso de tapabocas, higiene de manos y distanciamiento social.