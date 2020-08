César Julián: «estoy haciendo honor al juramento que hice al asumir la banca, el desarrollo de Gral. Villegas y cada uno de los pueblos»

El concejal del Movimiento San Martín ha sido el político más citado en los últimos días después del intendente municipal, luego que en una entrevista radial en FM Peregrina dijera que la referente del espacio al que pertenece era una militante más.

Sus palabras retumbaron con fuerza en el anfiteatro de la política y no tardaron nada en salir a responderle aquellos que se sintieron afectados, pero el edil continuó sin mayores cambios en su rutina política, salvo que la actividad territorial se hizo mas visible y por primera vez se refirió a la tarea que desarrolla, las aspiraciones que tiene, quienes lo acompañan y dónde se ubica políticamente.

Sin mencionar los nombres de la referente de su espacio ni a quien conduce el Frente de Todos General Villegas, Julián comenzó diciendo que la actividad que despliega es algo que hizo desde el comienzo, solo que hace poco tiempo lo di a conocer.

En estos ocho meses que ya lleva el 2020 hemos construido un lazo importante con referentes de los pueblos, gente que se ha sumado a trabajar y a militar, lo que representa un motivo de orgullo, sostuvo.

Inició militando en 2013, en 2015 Ernesto Segretín lo convocó para ser candidato a consejero escolar, allí comenzó a recorrer el territorio y a conocer la demanda que la gente tiene, luego en 2017 fue candidato a consejero escolar integrando la Lista que encabezó Nicolás Ferrero y en 2019 fue candidato y elegido concejal por el Movimiento San Martín al que, aseguró, sigue perteneciendo; asumiendo la banca el 10 de diciembre de ese año.

No está en campaña, es propio de la tarea de los concejales legislar y visitar los pueblos, entre otras actividades, respondió al ser consultado por la performance que le imprime a su gestión legislativa. «Lo que sucede es que la gente está acostumbrada a que los políticos salgan en campaña a recorrer los pueblos. Yo veo muy positivo lo que estamos haciendo porque pude observar que los concejales del oficialismo han comenzado a hacer lo mismo. Los pueblos necesitan ser escuchados, la gente está muy abandonada y cuando llegamos lo atienden muy bien, nos cuentan su problemática y es ahí donde uno empieza a construir el territorio y a conocer gente que se suma a este proyecto colectivo».

Julián luego de recalar en todos los pueblos, ya recorre los barrios de la ciudad cabecera; la semana anterior lo hizo acompañado por su compañera de banca Verónica Zallocco, Sandra Alesio, Victoria Fernandez y Nicolás Ferrero.

Sostiene que es necesaria la unión del peronismo y de todos aquellos que no están a gusto con el Gobierno local de turno al que considera hizo retroceder a Gral. Villegas en estos años. El triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones pasadas lo atribuye a la dispersión que generó haber dejado afuera a muchos militantes a los que se los debe ir a buscar para construir una gran mayoría.

«Las internas partidarias las tenemos que resolver puertas adentro; a la gente no le interesa las diferencias que podemos tener, a la gente le interesa saber como vamos a resolver el problema habitacional que tiene Villegas, la falta de generación de trabajo, qué vamos a hacer con los pueblos, a los que considero deben tener cierta autonomía, manejar un Presupuesto para que decidan ellos qué obra pública necesitan a través de una Mesa Consultiva la que integrarían las instituciones. Que ellos decidan cuales son sus prioridades, no que eso sea algo que se decide desde la ciudad cabecera. Banderaló con la resistencia a la decisión de levantar los montículos de tierra, cuidando su pueblo, sabiendo del esfuerzo, es la muestra de lo que sienten los pueblos».

Políticamente, Julián está construyendo inevitablemente al andar, pero descartó de plano cualquier trabajo en nombre del ex intendente y ex diputado Gilberto Alegre. Sus movimientos territoriales junto a Verónica Zallocco, las críticas a la conducción de La Cámpora en Gral. Villegas liderando el Frente de Todos y su buena sintonía con los concejales del Frente Renovador (el presidente de este bloque, Horacio Pascual, dijo en varias oportunidades haber roto con Alegre, pero en el espectro político cuesta darlo por hecho), hicieron que en el «imaginario colectivo» exista cierta intención de armar un nuevo espacio vecinalista quizá, para seguir participando dentro del Frente de Todos, lo que inclusive, de continuar con la misma postura, podría llevarlo a una interna con Sol Fernandez.

«La última vez que hablé con Alegre fue un día que lo encontré caminando por el Parque donde hablamos dos o tres cositas, sobre todo el armado del Frente a nivel provincial y nacional, pero no me une nada a él. Sí tengo trato con Laura Carelli y Horacio Pascual, por qué negarlo?» dijo y agregó, «¿cómo no tener relación con Horacio que es una persona que tiene mucho conocimiento, fue concejal, Jefe de Gabinete durante mucho, intendente y ahora concejal, presidente de su bloque; sería muy soberbio si al tener alguna duda uno no lo consulta».

Su definición del futuro dentro del Frente de Todos fue seguir trabajando para construír una amplia mayoría que demandará ir a buscar a todos los que se quedaron afuera en su momento, aquellos que no estén de acuerdo con esta Gestión Municipal porque el único adversario con el que cuentan en General Villegas es Juntos por el Cambio representado por el Gobierno de Eduardo Campana, sin importar si son peronistas, socialistas, radicales, vecinalistas.

«Nosotros tenemos que ganar en 2023 y transformar la realidad de General Villegas»

«En la campaña de 2019 yo decía que quería ser un concejal de territorio y lo estoy haciendo. Con las propuestas y las promesas no jodo, lo que digo lo cumplo y cuando juré por el progreso de Villegas y el de cada uno de sus pueblos, lo estoy cumpliendo».

Vivienda y generación de empleo (fragmento de la entrevista)

En lo personal el edil del Movimiento San Martín contó que creció en Los Frutales, campo de la zona de Ameghino, siendo hijo de tamberos.

Fue alumno de la escuela rural primaria Mariano Moreno N° 33 de Volta. Los estudios secundarios los hizo en la Escuela Técnica de Gral. Villegas, fue alumno de la Residencia, a la que recordó como una gran enseñanza para la vida, aunque los primeros tiempos fueron duros por lo que significaba para un chico de 11 años recién llegado del campo convivir con los de 17 donde debía sortear las dificultades que la realidad le imponía.

De allí salió con otra visión acerca de lo que es la vida y lo agradece porque cuenta que le ha permitido darle valor lo que experimenta diariamente.

Hoy, embarcado en la política agradeció a su pareja e hija quienes lo apoyan incondicionalmente para continuar en el difícil camino de la política.