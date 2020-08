Gral. Villegas: ampliaron el área de búsqueda en la zona donde se halló un cráneo humano

Este lunes por la mañana se retomaron las tareas de rastrillaje como estaba previsto, pero en un área mayor a la que estaba determinada.

Personal de los CPR de América, Carlos Tejedor, Ameghino y Gral. Pinto, junto a efectivos de la Policía Comunal, DDI y agentes municipales caminaban un perímetro que se extiende hasta donde la calle se termina, uno 3.000 metros del lugar donde el pasado jueves un vecino halló los restos óseos. El camino tal como se lo ve hoy no existió hasta hace un mes aproximadamente en que el municipio construyó la traza a requerimiento de un productor; por otra parte, el campo contiguo a los dos canales en los que se trabaja no es labrado desde hace una década aproximadamente, por lo tanto, no descartando que puede tratarse de un cuerpo presente en algunos de los espacios mencionados que pudo haber desenterrado un animal, es que se recurrió a esta técnica.

De todos modos, tal como lo expresara Arcomano en su visita a Gral. Villegas el viernes, todo está estrictamente sujeto a los resultados de las pericias forenses.

Hasta el momento no han surgido más elementos.