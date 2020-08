Grave denuncia contra un productor agropecuario que fumigó a escasos metros de una casa

A pocos días de aprobada la Ordenanza que establece las condiciones bajo las cuales se debe aplicar agroquimicos en el partido de Gral. Villegas, esta tarde un productor agropecuario «regó» a una familia al realizar estas tareas en el predio al que divide de la vivienda solamente un alambrado.

La damnificada utilizó la red social Facebook para denunciar en detalle lo ocurrido y sin reparos.

Entre otras cosas dijo «no lo denuncio porque es de gusto…acá la justicia no EXISTE»; queda en manos de las autoridades omitir o accionar.

Las repercusiones fueron inmediatas y se multiplican a medida que avanzan los minutos.

Lo que hace preocupante a este hecho es que más allá de estar en proceso de reglamentación la Ordenanza, nadie puede desconocer lo que una acción de esta naturaleza significa y genera.

Algunos de los damnificados experimentaron síntomas propios de una intoxicación y esta noche uno de ellos, precisamente quien hizo pública la situación, se encuentra internada en el hospital municipal.

Señor D. A, no tengo su teléfono pero la verdad que no pensé que usted iba a envenenarnos de nuevo este año, el año pasado lo dejamos pasar, entendemos que quiere mejorar sus rindes, le cuidamos el campamento y su silo bolsa, porque si los perros torean salimos a ver si anda alguien en sus cosas, hoy vino y nos tiro veneno con todo…el que me conoce sabe que yo no molesto a nadie, amo las plantas y los animales, tuve que entrar porque era insoportable estar afuera, todos empezaron a estornudar, un perro vomito y el dolor de garganta y cabeza que tenemos no sé lo deseo, yo cambio las plantas que se me secan, pero sabe que no quiero que siga matándolas y quiero salir y poder respirar. Con todo respeto deje de fumigar con productos tan fuertes. El que quiera venir a envenenarse un rato vengan … es imposible y si mañana sale el sol quien lo aguanta…Usted cree que es así, y los políticos que hacen????? Uno como es educado se calla, quien me defiende como ciudadana, a mi familia y mis bichos?? Todo el sábado mi hija encerrada … por lo menos usé el producto permitido.. usted sabe bien que no está haciendo lo correcto. Lo lamento mucho, no lo denuncio porque es de gusto…acá la justicia no EXISTE, y ademas ya nos arruinó el fin de semana. No se va a llevar nada cuando se vaya Señor, solo su accionar. Atte. I. B.

