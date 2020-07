ÚLTIMA NOTICIA: la medicación para Luciana Gallego ya está en camino a General Villegas

Lo confirmó el Administrador del hospital municipal Alberto Viano a Distrito Interior hace instantes.

La gestión inició desde la farmacia del hospital por Alejandra Saibene quien se contactó con una hematóloga, la que hizo de nexo con una paciente suya de Junín, la señora Mara Dos Reys quien donó la caja que permitirá a la joven continuar el tratamiento por ahora.

Luciana requiere asistencia hacia adelante de por vida o hasta su cura.

De inmediato dispusimos de un auto que ya está de regreso a nuestra ciudad. Ni bien tuvimos la confirmación le informamos a un familiar de Luciana.

Viano precisó que en el tema están ocupados desde hace tiempo más allá de la falta de respuesta de la Provincia que es la encargada del suministro del medicamento, auqnue reconoció que las redes sociales han jugado un papel fundamental en este caso.

La medicación se solicita a través del hospital Interzonal de la ciudad de 9 de Julio, lo adquiere la Provincia que abastece a su Banco de Drogas. Al momento en que está disponible nos ponen al tanto y desde Villegas se envía a retirar.

El Banco de Drogas a través del Plan de Control del Cáncer del Ministerio de Salud no está proveyendo la medicación oncológica desde el mes de noviembre de 2019, la última entrega a pacientes de nuestro hospital fue en octubre, relató.

Luciana había publicado en las redes sociales su situación intentando mediante éstas lograr desburocratizar su situación, generando una gran empatía en la sociedad que de inmediato viralizó el pedido.

«Tengo 26 años y dos hermosos hijos de tres y cinco años. NECESITO TRABAJAR, de lo que sea. Tengo estudios terciarios. Tengo experiencia en atención al cliente. También experiencia en el cuidado de niños. Estoy a un par de materias de recibirme de Profesora de Educación Especial.

Realmente sé que está difícil para todos o al menos para la mayoría. Como muchos saben me diagnosticaron cáncer de sangre hace apenas unos meses. No tengo mutual y necesito un medicamento para poder vivir. Si si, PARA PODER VIVIR. El medicamento cuesta mucho (o al menos para mí), arriba de los $100.000. Necesito un frasco todos los meses porque trae apenas 30 comprimidos. Es una quimioterapia por vía oral. Del Ministerio de Salud me enviaron uno, pero no puedo depender de eso sin hacer nada . Necesito trabajar por mis hijos y también por mí.»



