Regional: Santa Rosa, Toay y Machachín volvieron a Fase 1 debido a la explosión de casos de coronavirus

La mitad de la población de La Pampa, a raíz de la explosión de casos de coronavirus, volvió a retroceder a la primera fase de la cuarentena: el gobernador Sergio Ziliotto anunció que, además de Catriló, desde este miércoles vuelven a fase 1 de la cuarentena, con solo actividades esenciales, las localidades de Santa Rosa, Toay y Macachín.

El mandatario anunció que este martes se sumaron otros 10 casos positivos de coronavirus. “A las 18.30 horas hay 7 nuevos casos positivos y ya suman 68 casos”, dijo. Por la mañana habían sido tres.

“No hemos podido cortar aún la cadena de contagios. Necesitamos una población quieta, para que la acción del equipo de Salud llegue en la misma velocalidad de contagios. Eso se logra con la menor circulación posible”, dijo.

“Estamos viviendo horas difícil. Lo que se temía, sucedió”, dijo.

“En una semana, hemos incorporado un sinnúmero de casos positivos. Con todo lo que eso significa en el desarrollo de la enfermedad”, manifestó.

“Lamentablemente el virus entró de afuera”, dijo. “Hicimos muchísimo desde el Estado, desde los tres poderes, para que esto no pasara. La sociedad hizo muchísimo. Pero aquí no fallaron los controles ni del estado ni de aquellas personas que se exponen día a día por ser quienes llevan adelante las actividades esenciales. Este desborde tiene una causa claramente identificada: la irresponsabilidad social de un grupo minúsculo».

“Ya llegará el momento de que cada uno se haga cargo de lo que corresponde”, dijo.

Uno de los casos positivos de hoy es una médica de la Clínica Modelo. Por eso la institución restringió al máximo sus actividades.

En total en la provincia de La Pampa se han confirmado, desde el inicio de la pandemia, 68 casos para Covid-19 .

De esos, 8 están recuperados. Es decir, se habría sumado hoy la recuperación de la mujer dueña de una verdulería de Santa Rosa.

Testeo negativo a un director

El testeo al director del Hospital Padre Buodo, Marcelo Güemes, dio negativo de Covid-19.

De esa manera, se levantó el aislamiento preventivo a funcionarios de la intendencia y de la Policía, que habían tenido contacto con Güemes.

La reunión del Día del Amigo

Además de la explosión de casos, hay un escándalo con funcionarios del Ejecutivo y de la Justicia que participaron de una reunión social que, según la acusación del Ministerio de Salud, se desarrolló por fuera del horario permitido durante la cuarentena.

Este caso se destapó luego de que Carlos Ruiz -empresario ganadero de Acha- diera positivo de coronavirus. Cuando le preguntaron desde la Dirección de Epidemiología dónde estuvo en los últimos días, contó cuáles fueron sus contactos.

Según la denuncia penal que hizo el Gobierno, Ruiz concurrió el domingo 19 de julio a un cumpleaños a un campo en Pellegrini. “Yo solo estuve afuera, ni compartí mate ni vaso”, dijo el empresario, en un audio que se viralizó.

Posteriormente volvió a La Pampa y a la pasada por Santa Rosa levantó a un policía que estaba haciendo dedo. En Acha mantuvo nuevamente reuniones sociales -como asados en otro campo- y empresariales.

Ya el lunes a la noche, siempre según el Gobierno, se reunió con sus amigos fiscales y jueces, Guillermo Sancho, Pablo Balaguer y Miguel Vagge. “Algunos me estarán puteando, pero los mandé al frente porque dudo de que el contagio haya sido de Pellegrini. Con la gente que estuve no tuve ni contacto. En Pellegrini ni entré al pueblo. Ojalá me equivoque. Pero, no, yo creo que me lo debo haber pescado en Acha”, dijo en un audio enviado a sus amigos, como modo de disculpas.

Uno de los jueces participantes, Miguel Vagge, confirmó que se hizo la reunión, pero no en los términos denunciados por el Gobierno: sostuvo que no fue un asado y que se encontraron entre las 18.30 y las 20.30, es decir, en un horario permitido.

Por lo pronto, deberán afrontar una investigación penal. Eventualmente, si se comprueban las acusaciones, podrían ser sometidos a un jurado de enjuiciamiento. Podrían ser echados, indicó Diario Textual.

