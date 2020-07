Cnel. Charlone: «Tuvo que irse caminando al Centro de Salud acompañado por un patrullero, parecía que iban arreando un ternero»

Preocupado y molesto a la vez, Luis Appendino, propietario del camión con el que trabaja el chofer que ayer fue testeado (test rápido) en el límite entre Buenos Aires y Córdoba, por autoridades sanitarias de esa provincia dando positivo, habló esta mañana con Fernando Cisarello en FM Peregrina (92.9).

Luego de describir los hechos, se mostró desconcertado de la manera en que deben proceder, él como patrón y el camionero como paciente sospechoso de Covid-19.

El camionero está aislado junto a su familia cumpliendo la cuarentena como establece el protocolo en territorio bonaerense, aunque se sorprendió al no ser hisopado, dado el positivo que arrojó el test rápido. Si bien tiene un margen de error importante, no deja de ser preocupante, sobre todo porque el chofer desde su arribo a la localidad el pasado sábado, luego de haber estado en Rosario, zona de circulación del virus, situación de la que Appendino dijo estar al tanto, no hacía cuarentena dado la tarea que realiza y estuvo con mucha gente en el pueblo, sobre todo por su condición de buen y querido vecino.

En ese sentido dijo que debería media comunidad estar aislada.

Luego disparó en tono de queja el trato recibido al ser trasladado al Centro de Salud donde fue examinado por la Doctora. Pregunté si lo vendría a buscar una ambulancia, me dijeron que no, tuvo que ir caminando luego de estacionar el camión en el predio de la firma, lo acompañó un patrullero de atrás, «parecía que iban arriando un ternero, hermano», describió.

Respecto al hisopado, el propietario de la firma, especificó que estaba tratando de dar con alguien para realizar el test PCR (hisopado) que es el más seguro, pero hasta el momento todo era confusión. Dormí pocas horas, argumentó al tiempo que describía las sensaciones y situaciones con las que convive él y su camionero por estas horas.

La comunidad observa y aguarda atenta, algunos escépticos respecto a todo lo que se generó en torno a este caso, otros preocupados por el permeable control que existen en las comunidades; todos, expectantes al devenir de las horas y/o los días para tener la certeza de que se está ante un caso positivo o negativo.

En el lugar en que fue testeado el chofer de Charlone, hubo otro test rápido realizado a un transportista de Chazón, de 53 años de edad dio positivo. El hombre fue derivado a Río Cuarto para realizarle, en ese caso, el hisopado.