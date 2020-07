Radiografía de Florentino Ameghino hoy: «Venimos bien, yo creo que una dosis grande de suerte y otra muy grande de esfuerzo» (VIDEO)

En una entrevista el intendente de ese distrito, Calixto Tellechea, abordó diferentes aspectos con el coronavirus como eje. Economía, finanzas municipales, relación con la oposición, con la nación y la provincia. las obras, el futuro posible el efecto pandemia en la sociedad. Un minucioso análisis del presente del distrito que lo eligió para gobernar.

Frases y conceptos del intendente

-En Ameghino estamos bien, yo creo que una dosis grande de suerte y una dosis muy grande de esfuerzo. La verdad que los ameghinenses nos hemos comportado muy bien, siempre llevando el lineamiento de nación y provincia y por supuesto con el tinte propio.

-Esta pandemia son dos cosas, una la sanitaria y otra la económica, y yo estoy muy preocupado por la económica, por supuesto que la sanitaria es la que nos lleva todo el esfuerzo. No hay un distrito que alcance a abastecer todo lo que va a venir tanto de nación como de provincia.

-Hoy Provincia con los municipios se viene portando muy bien, a pesar de la caída grande en la recaudación que a nosotras también nos complicó, cuando hizo falta, aportó el dinero sobre todo para pagar los sueldos que es una de las prioridades de la administración.

-El tema Covid-19 se lleva toda nuestras energías, no sabemos hasta cuando Provincia continuará haciendo su aporte. Este mes, ajustando en varios aspectos, los salarios y otros conceptos de haberes, ya lo tenemos resuelto, pero estamos muy al límite. A esta crisis la afrontamos como podemos.

-A pesar de la crisis estamos terminando la primera etapa de la obra del hospital y estamos terminando la Escuela Técnica, que de donde estaba funcionando la trajimos al pueblo. esas son las dos únicas obras. Luego seguimos adelante con la prestación de los servicios básicos. Estamos destinando muchos recursos a Desarrollo Social, previendo que la gente la va a pasar peor. Ojalá me equivoque, pero nos estamos preparando para eso.

-Nuestra economía general como distrito depende el 80% del agro, eso no paró, salvo al comienzo de la pandemia, pero permitió estar en actividad, por lo tanto no se resintió tan dramáticamente. Lo mismo ocurrió con los oficios como la albañilería que al principio ante la imposibilidad de trabajar hubo un sacudón, pero luego cuando retomaron fue normalizándose.

-La normalización es el mismo contexto en que estábamos en enero antes de la pandemia, tengamos en cuenta los 8 o 10 años que el país no crece, es inevitable que se sienta y se resienta la economía.

-Lo que rescato de esta situación, sacando excepciones, los ameghinenses es como que nos unimos mas. Hay un gran apoyo de las pequeñas y medianas empresas, se han comportado muy bien. hace 5 años que estoy en el Gobierno y cada años trato de abrir el abanico a la oposición con temas fundamentales en los que nos tenemos que poner de acuerdo y no lo había logrado, creo que por culpa mía, más que nada por no saber cómo abrir la cancha, siempre lo expresé pero no supe llevarlo a la práctica. Hoy eso se está viendo tenemos buen diálogo con gente de la oposición, como Patricio García a quien le toca un rol en Nación. A pesar de haber competido en las ultimas elecciones cuando se trata de cosas para Ameghino no tenemos ningún tipo de problemas. La gente nos quiere ver juntos, quiere que dejemos de lado lo partidario, que no se piense en las elecciones que vienen, cosa que no tengo presente en absoluto. En todo eso se refleja que ha cambiado la sociedad.

Relacionado