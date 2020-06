Las madres de Butista Gomez y Elías Román se encontraron en la casa de una de ellas (VIDEO)

Antonela Gómez, mamá del niño de 9 años fallecido luego de ser embestido por una moto, participaba anoche de la marcha que se realizó en repudio a la liberación de Elías Román, imputado por el hecho, cuando entrevistada por Distrito Interior, contó que minutos antes se había encontrado y dialogado con la madre del joven.

«Fue un descargo salir corriendo fui a su casa y la encontré con tres criaturas, me atendió, hizo pasar y pudimos hablar. Ella me dijo que su hijo tendría que haber estado preso. Yo le dije que lo tendría sentado en la mesa comiendo pero yo, ya no. Le pedí disculpas por haber pasado por su casa de esa forma, pero es la manera que tuve de descargarme, detalló.

Serena, profundamente golpeada, Antonela, habla de perdón y pone por su fé en Dios porque considera que él sabrá hacer justicia.