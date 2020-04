«Hemos podido corroborar que una de las personas en cuarentena se movilizó, seremos estrictos», dijo el intendente en su mensaje (VIDEO)

El intendente de General Villegas emitió esta mañana el comunicado habitual donde repasa lo actuado y detalla las nuevas medidas de cara a la lucha contra el covid-19 en el que se refirió a la transgresión que figura en el título; además sugirió el uso de barbijo, entre otras recomendaciones.

«Buenos días a todos los vecinos del Partido de General Villegas. Hoy, 8 de abril, la curva de esta pandemia se mantiene estable a nivel nacional, hay 60 muertes ya por este virus y hoy no tenemos todavía circulación del virus en General Villegas. Hay un caso sospechoso cuyo resultado definitivo vamos a tener mañana, la evolución del paciente es favorable.

Sin embargo han reportado dos casos positivos en la localidad de Trenque Lauquen y un caso positivo en la ciudad de General Pico y un caso sospechoso en General Pinto como así también un caso positivo en Carlos Casares.

Si bien es de gente que ha estado en contacto con personas que han venido del exterior, vemos que el virus está llegando a nuestro a nuestra región, entonces tenemos que profundizar los cuidados.

En ese sentido hoy les digo que es recomendable el uso del barbijo, el barbijo de tela, que se puede hacer en casa o se puede conseguir, y que se debe lavar y eso va a permitir que se cuiden ustedes y al mismo tiempo que cuidemos a los demás.

Reforzar los cuidados cuando estamos en una cola, respetando la distancia desde metro y medio a dos metros; las salidas que sean programadas y que salga una sola persona a hacer la compra que necesite o a la farmacia. Justo es el momento en que han llegado las vacunas de la gripe, entonces hay mayor cantidad de gente que se moviliza para un lado u otro.

Entonces tenemos que ser mucho más cuidadosos todavía en cuanto a los recaudos que debemos tomar, como la higiene de manos, cuidarnos cuando tosemos y también hay mucha movilización de personas porque estamos en plena cosecha.

Esto es para transportistas; que guarden las distancias, que no tomen mate entre ellos, que no se junten, que se queden en los camiones. Les aconsejo también el uso del barbijo, la higiene de las manos. Cuando tienen que proveerse de comida lo hagan en los carritos o los delivery cuidando también los distintos recaudos para evitar el contagio y fundamentalmente no llevarnos las manos a la boca, la cara la nariz o a los ojos.

Sabemos que es una enfermedad muy transmisible y tenemos muchos más casos y por eso hay que tomar estos recaudos porque aumentó el porcentaje de casos autóctonos o de circulación, más del 12 % y esto fue en estos dos o tres días que pasamos de un 9% a un 12% y eso implica que tenemos ya virus circulando entre nosotros. Así que tenemos que tener tomar los recaudos necesarios y también para los proveedores.

Vamos a profundizar los controles en los accesos en horario más amplio y con gente del equipo de salud que también va a estar entregando algunas normas para conservar los cuidados.

Fundamentalmente recomendamos a los proveedores que dejen los productos en la vereda de la puerta de los comercios y que los comerciantes luego de higiene previa los vaya incorporando al negocio. Debemos extremar todos los recaudos para evitar el contagio.

Desde este punto de vista sanitario estamos bien preparados. Hemos recibido una gran cantidad de camas para el hospital, los respiradores y estamos dispuestos como para afrontar el primer embate que pueda darnos esta pandemia.

Quedan solamente dos pacientes en cuarentena, estamos trabajando con una aplicación para georeferenciarlos y hemos podido corroborar que una de las personas se movió. Tomaremos los recaudos y vamos a ser muy estrictos.

Hay más de 200 personas que han sido notificadas, más de 40 detenidos y hay autos secuestrados. Cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos para evitar el contagio.

Apelo una vez más a que nos quedemos en nuestras casas y que salgamos solamente cuando tengamos una necesidad. Muchísimas gracias».