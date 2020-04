Desesperado pedido de un padre luego que uno de sus hijos tomara una decisión extrema

En la mañana de este miércoles Luis, padre de tres adolescentes de su primer matrimonio, amaneció con una noticia que puso a toda la familia al borde de la desesperación; el más chicos de esos hijos, de 15 años, lo había llamado minutos antes de las 6:50 contándole que uno de sus hermanos había vuelto a robar y que ya estaba cansado de la vida que le toca vivir, con la Policía en la casa prácticamente todas las noches, entre otros episodios violentos, cortó la comunicación y no volvió a atender el teléfono.

Los hijos tienen 20 que es quien se ha vuelto incontrolable por su adicción y constantes robos, 17 y 15.

El hombre que rehízo su vida, mantiene con sus hijos un contacto fluído en la medida de las posibilidades, su pequeña empresa se encuentra en el mismo predio donde viven los jóvenes, mientras que él convive en otra casa junto al resto de sus otros hijos, menores de edad y su pareja. El menor de los tres mayores no vive hasta ahora junto a él por decisión propio, aclaró.

Ni bien su hijo le cortó, se comunicó con el segundo, pidiéndole que tratara de ubicarlo porque temía que algo grave pudiera pasarle; efectivamente fue hallado junto a la ruta dispuesto a arrojarse debajo de un vehículo. En ese momento la Policía y el SAME que habían sido puestos de sobraviso llegaron al lugar a los pocos minutos.

(La fotografía corresponde al momento en que dos efectivos de la Policía Comunal contiene en el suelo al menor que estaba preso de una crisis de nervios).

Luego de ello fue conducido al hospital donde fue asistido por médicos y una psicóloga.

A raíz de lo ocurrido, el padre solicitó un espacio en FM Peregrina (92,9 mhz) para pedir, por favor, ayuda para con su hijo. Es mayor, sabe lo que hace, es consciente y además se ha vuelto incontrolable. Con su accionar está afectando seriamente a toda su familia, hoy, en este momento estaría llorando a mi hijo muerto sostuvo.

La justicia o el Estado debe intervenir, tiene varios hechos cometidos y no cambia, por el contrario, se cree superado, subestima a todo el mundo, palabras más, palabras menos, lo describió el padre.

La situación no da para más recalcó y mencionó un hecho que dejó como saldo a un joven que murió apuñalado a quien en su momento no se le brindó la contención necesaria o la justicia no lo castigó como debía, los reiterados hechos lo llevaron a terminar de la peor manera y sugirió que a su hijo podría correr la misma suerte.

General Villegas viene experimentando como tantas otras ciudades un alarmante crecimiento de jóvenes con problemas de adicciones muchos de los cuales delinquen o se vuelven una carga para la sociedad. Existen también funcionarios que ocupan cargos competentes y profesionales que se manifiestan comprometidos con el tema, pero la realidad muestra que las suyas son solo expresiones de deseo; si trabajan efectivamente lo hacen en silencio, de manera muy discreta y los resultados no están a la vista.

Sería un verdadero horror que a la exposición social a la que se acaba de someter un padre a toda su familia por pedir auxilio se le sea indiferente.

Para estos caso hay responsables que deben asumir su competencia (y fueron advertidos una vez más).

