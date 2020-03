Gral. Pinto: el miércoles le fijarán fianza a dos ciudadanos que desobedecieron la cuarentena y podrían quedar detenidos

La Policía lleva hasta el momento algo más de 100 notificaciones por no cumplir con el aislamiento obligatorio, eso significa que esas personas pueden ser procesadas en caso de una segunda desobediencia.

En las últimas horas las medidas implementadas son más extremas y de efectivo cumplimiento, expresó el comisario Eduardo Manuel, Jefe de la Policía Comunal.

Quien reincida luego de haber incumplido una vez no solamente será procesado sino que automáticamente se le secuestrará el celular y el vehículo en el que circule al momento de la interceptación. Hay casos en los que el infractor recuperará la libertad pero no podrá reclamar por esos bienes hasta finalizada la cuarentena y en algunos casos los bienes serían decomisados perdiendo sobre ellos cualquier derecho (en casos excepcionales).

La desobediencia es lisa y llanamente un atentado en contra de la salubridad de toda la población, un «error voluntario» de ese tipo puede significar el contagio y ello causar muertes, por lo tanto se le está dando al tema la importancia que tiene.

Le pedimos a todos los vecinos que cumplan con lo establecido, no solamente porque es obligatorio, sino porque nos cuidamos entre todos, remarcó.

Actualmente hay dos personas detenidas que presentaron un recurso de excarcelación por lo que este miércoles la autoridad judicial federal con asiento en Junín fijará la fianza que les permitirá obtener la libertad, ello significa que de no poder hacerle frente en términos económicos, podrían pagar con el arresto, detalló.

Otro punto importante a tener en cuenta es la portación de un certificado oficial y original para poder circular por las calles; quienes no cuentan con ello y no tengan manera de justificar, no deben salir. Este es un tiempo de extrema exigencia, sostuvo el funcionario policial quien recordó que los operativos que son permanentes, tenen un único objetivo, extremar las medidas para que el distrito continúe libre de coronavirus.