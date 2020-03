«Me veo obligado a salir a aclarar por nosotros y por todos los viajantes que trabajamos en la región»

Franco Paviolo, su familia y empleados vivieron ayer momentos de mucho desconcierto y angustia al ser mencionados en la publicación que un particular realizó en la red social Facebook, adjudicándoles ser la empresa que realizaba viajes transportando mercaderías desde General Villegas hacia Huinca Renancó (Córdoba), localidad en la que se registraron dos casos positivos de covid-19.

La persona que publicó este lunes por la tarde sostenía que el viajante que tenía contactos comerciales con la localidad cordobesa era de Villegas y agregaba que sus empleados tomaban mates allí, por lo tanto había que cuidarse porque las probabilidades de contagio eran altas. Mas abajo en los comentarios mencionó el apellido Paviolo.

Lo grave más allá de la publicación en si, sin evidente chequeo previo, es que permite individualizar a una persona o firma que no tiene vinculo alguno precisamente con Huinca Renancó.

Me veo en la necesidad de salir a aclarar esto, explicar que nuestro recorrido no llega hasta allá (por Huinca Renancó). Hoy como están las cosas es necesario desmentir totalmente esa publicación que se ha hecho con total irresponsabilidad y sin tener el más mínimo cuidado de lo que se estaba diciendo.

Tuvimos contacto con la familia del hombre que lo hizo y además de asegurarnos que intervendrían de inmediato nos respondieron que él mencionó el apellido porque se lo dijeron. Está claro que el único Paviolo en el rubro de sustancias alimenticias soy yo, expresó el damnificado.

Esto me obliga a salir a los medios sin haber realizado acción alguna para que tan irresponsablemente se me mencione, pero es además un amanera de hacerlo por todos los viajantes de General Villegas y la zona. En momentos tan delicados como estos todos los que estamos en el rubro nos encontramos haciendo un gran esfuerzo para no desabastecer a la zona, principalmente a nuestra ciudad.

Acerca de iniciar acciones legales por la difamación, el distribuidor dijo que no es algo que descarte de plano, lo más importante es que logremos concientizarnos de lo grave de utilizar las redes sociales sin responsabilidad. En un segundo con una publicación como ésta podes provocar un serio problema, enfatizó.

Hoy (por el lunes) era un día como todos en el que realizábamos nuestro trabajo, tanto distribuyedo en la región, como vendiendo al público en nuestro local (Avenida Pincén 132) y de repente nuestro personal se encuentra con la publicación que nos alteró la rutina y obligó a distraer tiempo en aclarar algo que es totalmente falso. Por esa razón siento la necesidad de aclarar en particular y pedir en general que tengamos cuidado, son tiempos de mucha sensibilidad y la gran mayoría le estamos poniendo todo de nosotros para seguir adelante a pesar del difícil momento, concluyó.