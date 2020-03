Zavatarelli se muestra ordenado, seguro y algo optimista en medio de la crisis sanitaria (VIDEO)

El intendente Fredy Zavatarelli mantuvo esta mañana una reunión con los integrantes de diferentes áreas como Salud, Seguridad, Defensa Civil, Bomberos con el fin de conformar la Mesa de Análisis y Evaluación de la Emergencia Sanitaria. De la reunión fueron parte concejales de la oposición, Silvia Casanova y «Pacho» García y el Diputado Provincial Alexis Guerrera.

Finalizado el encuentro y en un alto en medio de la intensa actividad que los tiempos le demandan, Zavatarelli otorgó a Distrito Interior la primera nota desde que se declaró al coronavirus pandemia.

Comentó que convocó a las distintas áreas y a la oposición principalmente para que estén informados, se unifiquen criterios, reciban información de primera mano sin especulaciones y el mensaje con el que se llega a la gente sea uniforme y con criterio.

Esta reunión está vinculada a lo que manifesté cuando juré como intendente, donde dije que el Gobierno son todos, más allá que la oposición haya perdido oportunamente las elecciones, argumentó.

Adelantó luego que mañana viernes mantendrá reuniones que él mismo encabezará, con las cerealeras por un lado y con los transportistas por el otro.

Sobre la discusión si es conveniente que se viaje a los puertos, el intendente fue claro; existe un Decreto de Necesidad y Urgencia donde entre las actividades exceptuadas está la de los camioneros, lo que no significa que estén obligados a viajar, quienes quieran hacerlo lo harán y quienes consideren que deben hacer la cuarentena, también.

Está claro que Argentina si no cosecha, no transporta a puerto, no vende; no genera divisas y es con ellas que se llevan adelante medidas como las anunciadas recientemente para los sectores vulnerables.

Lo que les vamos a pedir es que cumplan con las medidas de higiene, los vamos a apoyar, incluso en las medidas que tomen; sea trabajar o resguardarse y cumplir con el aislamiento, remarcó.

De ninguna manera podemos ir con una Ordenanza, Decreto o Acto Administrativo propio en contra de lo que ha establecido el Gobierno Nacional, eso sería además no trabajar coordinadamente como se está haciendo con provincia y nación.

Desde esta mañana el transporte que ingrese a la ciudad con sustancias alimenticias está siendo fumigado como una medida preventiva que se extenderá incluso hasta los días sábados donde el movimiento por este tipo de actividades es alta.

Está garantizada la provisión de alimentos, de otra manera sería contribuir al disparo de precios. Situación que ya se observa en todo el país y por el que muchos argentinos se quejan. Zavatarelli comentó que ha hablado con los comerciantes locales quienes le han manifestado que los viajantes llegan los productos con recargo, por lo que consideró se deben atacar la cadena de distribución que es algo en lo que nación y provincia están trabajando. Lo dijo el presidente, «no hay mas tiempo para los vivos, será inflexible» lo estamos siendo nosotros en el distrito deteniendo a personas por incumplir previniendo cualquier riesgo.

Allí hizo un alto y destacó de manera enfática el trabajo del personal de la seguridad pública por la manera en que se han brindado, «que han ido y siguen yendo»

Luego se refirió, como adelantáramos en la publicación anterior de este día, habló de la manera en que transita este momento de tormenta social y económica a la que no escapa casi todo el mundo.

Relacionado