Eugenio Leporati, presidente del club Atlético Villegas y los profesores a cargo de voley, Nicolás Digiambatista, y Gerardo Barrionuevo, de hocjey, ambas disciplinas campeonas este año, visitaron FM Peregrina (92.9), donde hablaron de los logros obtenidos, pero fue una oportunidad para analizar el presente y el contexto, social especialmente, con reaismo y crudeza. En ese sentido, ninguno de los tres, pero especialmente los profesores, se guardaron nada, y vieron oportuno el momento para poner sobre la mesa lo que sucede con lo spadre de los y las jugadoras, las exigencias, las ideas y aquello que aparece como un obstáculo a la hora de trabajar y competir. Una entrevista que no fueron todas rosas, ni ocultaron las espinas.

Leporati comenzó diciendo que hacía concurrido a los estudios de la emisora con los protagonistas para que cuenten en carne propia lo vivido ldías pasados. «Estamos ya cerrando el año y este tipo de cosas empiezan a aparecer, en referencia a los logros, obviamente el fruto del trabajo durante todo el año y pensando más que nada en lo que viene a futuro; todos los proyectos».

Atlético esta cerrando el año en varias disciplinas y se han dado obtenciones de campeonatos en muchas de ellas. Entre las que no se encuentra el fútbol mayor que comienza a definir el campeón del año este fin de semana cuando se enfrente a Eclipse, el eterno rival, de visitante, en el partido de ida.

Atlético ganó por penales el dodecagonal ante Ingeniero White de Banderaló el fin de semana anterior y los dejó de cara a Eclipse; por ello consideró que les resulta beneficioso ya que no han dejado de jugar compitiendo en ningún momento, y eso puede representar un plus, expresó Leportai, mientras que sus rivales de este domingo llevan casi un mes esperando. No obstante, para el espectáculo y con fines recaudatorios esta definición es ideal, sostuvo.

«Estamos con las expectativas a mil, es por lo que planificamos el año que empezamos, un trabajo largo, un esfuerzo muy grande, ya llega a esta altura del año, tenemos los focos en muchos lugares, se nos viene el Gordo, son varias cosas que tenemos en mente, así que si pudiésemos cerrar el año con un título de este estilo, sobre todo enfrentando a nuestro rival, sería el broche de oro».

Si bien el fútbol es el principal deporte de las insituciones deportivas como Atlético en este caso, Eclipse o Sportivo, la convocatoria cada vez mayor en el resto de las disciplinas, es una muestra del crecimiento que otros deportes están experimentando; y ese es el caso del voley y el hockey, sin dejar de lado el básqut que también se coronó, y Cultura Física, gimnasi artística, que obtuvo varias medallas de oro y podios en los Torneos Bonaerenses; en este caso esta dsciplina conbina lo público con lo privado, que resulta una experiencia que merece ser abordada aparte.

Nicolás Digiambatista, de voley, que acaba de obtener el campeonato al vencer a sus pares del CEF de Trenque Lauquen, contó que venían con muchas ganas de jugar esa final, «porque durante el año nos habíamos repartido las victorias, una de cada una, y justo nos enfrentamos en esta final en Pehuajó, así que fue linda la final, fue divertida. La verdad que las chicas jugaron muy bien, se vino el triunfo para casa en la categoría Sub16».

Digiambatista explicó que el voley viene experimentando un sostenido crecimiento, con su práctica en el CEF local, que es más recreativo, y el de Atlético que es más competitivo, lo que logra captar más jugadoras y en consecuencia formar equipos en más categorías

El profesor también se refirió al esfuerzo que demanda competir ya que lo hacen una vez al mes, y la localía se consigue cada dos meses; eso hace que juegues de local y no tengas los gastos que demanda viajar, además d elas largas distancias a recorrer, para las cuales, si competís a las 9 de la mañana tenes que partir desde Villegas a las cinco de la madrugada. Al esfuerzo personal se le agrega el económico para el cual se realizan rifas, cantinas y otras actividades con el objetivo de conseguir fondos, aunque los padres también hacen sus aportes.

Por esa razón, agregó, se plantearon a la Liga algunas mejoras que se espera prosperen en el 2027.

«Para el año entrante vamos a seguir apostando en la liga provincial, que hace varios años ya venimos jugando, donde el año pasado tuvimos muy buenos resultados, clasificamos a la final; este en cambio no nos fue tan bien, dejando cosas a mejorar. También apostaremos a la Liga de Trenque Lauquen, que es la liga en la que venimos jugando hace varios años».

Finalmente sobre el voley, dijo que es un deporte en el que las habilidades individuales prácticamene no son el fuerte, por el contrario, se requiere del resto del equipo, entonces, necesitás del otro, y eso genera compañeriemo, por eso lo más importante es formar grupos. Eso es un gran desafío porque las jugadoras están en su adolescencia. En el campeonato Sub 16, las campeonas, ese trabajo mostró los frutos, remarcó.

El hockey, es otra de las disciplinas de «La Academia» que se destacó por los logros, obteniendo los campeonatos en las tres categorías que compitieron, Sub 14, Sub 17 y Primera.

Este año a su vez se volvió a formar un equipo de Mamis, las mayores, que ompitieron junto a cinco clubes; allí también se logró el título.

A esto se le debe sumar que fines de semana atrás se realizó por primera vez un Sub 12, las más chicas, donde las locales se quedaron con el triunfo.

Consultado Barrionuevo, que es un experimentado de este deporte, sobre el recorrido de este deporte en Villegas, dijo «Mira, justo el otro día estaba hablando con una ex alumna mía, Marina Eguren, decómo ha cambiado todo. Contábamos que su hija, de 30 años, volvió y nos acordábamos que cuando ella tenía 5 años nos íbamos a San Rafael tres, cuatro días de campamento, sin celular, sin nada, con cinco añitos. Hoy creo que los padres no te dan una nena de 12 años ni para ir a tomar un helado. Por eso, del mismo modo que ha cambiado todo en eso, también ha cambiado mucho en las canchas».

«Nosotros que toda la vida jugamos en pasto, hoy tener un sintético, y entrenar un sintético de noche con luces como ocurre en la Ciudad Deportiva de Atlético, es increíble. Es algo que la gente nueva no sabe, la que está jugando ahora, cree que eso es común, es algo normal, y no. Y no hace tanto tiempo que pasó eso. La jugadora que tiene 16, 17 años, nació ya en el sintético del Parque. Esas condiciones también cambiaron e influyeron en el juego».

«Más allá de estos cambios, también los adolescentes están muy difíciles, los papás están muy difíciles; antes vos no tenías, nunca tuvimos un problema con un papás, hoy el papá opina mucho, el por qué, el para qué, entonces eso también cuesta mucho, uno ya está grande, también banca menos, entonces se hace difícil. Somos psicólogos, somos papás, somos tíos, no somos solamente profes».

Barrionuevo adelantó que continuarán trabajando en la formación de personas, tanto como de buenos deportistas, para ello continuarán con charlas dictadas por expertos, profesionales y jugadores de renombre, que aportan mucho valor agregado a esa formación; este año se ha realizado alguna y con buenos resultados. También se encuentra, dentro de lso proyectos para el rpóximo año, la formación de la Primera de varones.

Finalmente el presidente de la institución remarcó los pormenores de la dirigencia, refiriéndose a la responsabilidad civil que pesa sobre los clubes en este caso, la seguridad y la interacción con los padres.

En ese sentido, y otros, los cambios que la sociedad experimenta se ven reflejados en las demandas de la familia, y la respuesta que se obtiene de éstas cuando son requeridas.

Como conclusión Leporati expresó que sigue considerando a los clubes fundamentales para que sus hijos crezcan en un ambiente sano y de contención, permitiendo que sociabilización y la competencia, que los va formando como personas. Desde lo dirigencial, dijo que es importante acompañar a los dirigentes, que no persiguen un lucro, por el contrario, con aciertos y errores trabajan para que estos espacios siguan manteniendose y creciendo, acompañando el desarrollo de la sociedad.

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