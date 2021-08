General Villegas: exsenador Pro responsabilizó a Monzó de la interna en Juntos y aseguró que a éste lo compraron varias veces (AUDIO)

Ricardo Zanmperetti, exsenador nacional, fue entrevistado el martes durante la mañana en FM Peregrina (92.9) explicando la aparición de su nombre como apoderado de una Lista del Pro en General Villegas, lo que hubiera significado al interna local, algo que no prosperaró.

En ese marco, fue consultado acerca de la tensa relación que existe entre Santilli y Manes en la que aparece Elisa Carrió como la provocadora del conflicto. Zamperetti no dudó en asegurar que en realidad ocurre, producto de una «empuada» de Emilio Monzó a Manes.

Allí el exlegislador Pro, que a su vez confirmó que trabajará por Juntos en terreno villeguense, no ahorró dardos para el tejedorense.

«La verdad es que Emilio Monzó fue el candidato de Alegre (Gilberto) cuando le sacó el lugar a Segretín (ex concejal que se distanció del exintendente Alegre porque aseguran, entre otras cosas que no le dio la posibilidad de ser candidato a diputado como efectivamente si la tuvo Monzó) en el año 2007, comenzó diciendo.

«A Monzó lo compró Scioli, lo puso como Ministro de Agricultura, lo traicionó a Scioli; lo compró De Narvaez, lo traicionó a De Narvaez; lo compró Macri, lo traicionó a Macri, porque es un tipo que no puede estar con ninguno; y Carrió a esto lo vio en el momento en que Monzó estaba en la Cámara de Diputados y no lo dijo por la unión del partido, pero ahora, la «gorda» no se calla nada, lo que tiene que decir lo tiene que decir; no es unión, es realidad», enfatizó.

Acerca de las fuertes declaraciones fue consultado específicamente si la insistencia en que había sido comprado tantas veces no era un acto fallido, el entrevistado dejó en claro que no y agregó: «no es un acto fallido porque Monzó vendió su imagen al mejor postor, es un tipo entrador, muy simpático, muy agradable pero cuando está un poquito arriba quiere ser más papista que el Papa y con De Narvaez quería mandar más que De Narvaez», asegurando que eso generó conflictos internos.

«No puede hablar con Macri (Mauricio), no puede hablar con Jorge Macri, no puede hablar con ninguno de los referentes del Pro; al único que pudo venderle su imagen fue a Manes y en revancha a los demás está haciendo las cosas que esta haciendo. Lo mete a Jesus Carilino adentro de la Lista, a Stolbiezer que ayer estaba con Mazza y demás; entonces no es una persona muy fiable, concluyó.

Audio de la entrevista