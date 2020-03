«Dependemos mucho del éxito tanto del Sr. Fernandez como del Sr. Kicillof», sostuvo Tellechea en la apertura de sesiones (VIDEO)

El intendente de Florentino Ameghino cumplió ayer con lo establecido para la apertura del período ordinario de sesiones.

En sus palabras el intendente expresó «Hoy, después de 4 años de trabajo, puedo decir que me siento satisfecho, pero no conforme. La conformidad no puede ser nunca, para quienes trabajamos por la transformación social permanente, un lugar para quedarse.»

Del mismo modo refirió «El año 2020 que estamos comenzando estará colmado de adversidades en donde los ameghinenses no estamos ajenos.» «Nuestro rol como Gobierno Municipal implica la necesaria cercanía con el vecino que más nos necesita.»

Al finalizar agregó «Nuestra elección es dejar de mirar el espejo retrovisor, para empezar a mirar para adelante. Los vecinos no esperan de nosotros la disputa vacía. Esperan la inteligencia y la templanza necesaria para que resolvamos sus problemas. Les pido que estemos a la altura de las circunstancias.»

Fuero de lo estipulado en su discurso, hizo un llamamiento a la unidad, dejando de lado las diferencias; allí enfatizó en la necesidad de que a los gobiernos provincial y nacional les vaya bien porque el 70% del Presupuesto depende de la coparticipación y de ello la concreción de los proyectos y acciones en el partido de Florentino Ameghino.

Discurso completo

Señor Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejales, Consejeros Escolares, funcionarios, autoridades educativas, policiales, representantes de instituciones, queridos ameghinenses.

Un nuevo periodo legislativo comienza en nuestro distrito y es nuevamente mi deber dar este mensaje de apertura.

Se me presenta hoy una nueva oportunidad para expresar un conjunto de ideas, muchas de ellas renovadas, pero que no se alejan en lo más mínimo de los valores y los compromisos que asumimos por primera vez el 10 de diciembre de 2015.

Desde ese entonces, los ameghinenses emprendimos un camino en donde los desafíos y las deudas pendientes se transformaron en nuestro norte. Hoy, después de 4 años de trabajo, puedo decir que me siento satisfecho, pero no conforme. La conformidad no puede ser nunca, para quienes trabajamos por la transformación social permanente, un lugar para quedarse. Mirar hacia el futuro, hacia lo que falta y lo que aún queda por resolver, es lo que mantiene viva la llama de la democracia que avanza en búsqueda de respuestas para nuestros vecinos.

Este avance que logramos en el distrito, se hace más difícil de ver en el orden provincial y nacional, donde las acciones del Estado también nos impactan como bonaerenses y argentinos. Pero más que caer en la resignación, quiero proponerles que miremos para adelante. Dejando de lado las diferencias y aprovechando las preocupaciones que nos unen. Lo primero que debemos lograr para avanzar en ese sentido, es poder discutir honestamente y sin chicanas. Porque la pobreza, la inseguridad, el desempleo, el daño ambiental, la falta de acceso a la salud, a la educación, a una vivienda digna, no son temas que podremos resolver en el corto plazo. Por eso es necesario que trabajemos juntos. Para superar estas dificultades que acumulan cada vez más años, debemos trabajar en serio y discutiendo honestamente. Estoy seguro de que este Honorable Concejo Deliberante será un espacio propicio para ello.

Debemos aprovechar lo logrado, para corregir los errores y avanzar sobre lo que falta. Negar los logros o no hacer referencia a ninguno de ellos puede ser un error fatal al momento de empezar esta larga tarea.

En la Provincia de Buenos Aires, los avances en el sistema de salud, el SAME, la recuperación del fondo del conurbano, el fondo de infraestructura municipal, las obras en las escuelas, en rutas y las obras hidráulicas para evitar inundaciones. La inversión en seguridad y la jerarquización de las fuerzas a través del equipamiento y el respaldo para luchar contra las mafias.

En el país, sin dudas hubo dificultades estructurales que no se pudieron resolver. Pero no podemos negar lo que avanzamos en calidad institucional, en recuperación de las estadísticas, en infraestructura vial e hidráulica, en generación de energías fósiles y renovables, en transporte, en integración económica al mundo y también en lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Lamentablemente, las condiciones económicas para el crecimiento no fueron tan favorables como las de una década atrás, lo que impidió superar la crisis multidimensional que la argentina acarreaba.

Estas menciones no son más que un punto de partida para empezar a atender las dificultades que no pudimos superar, ya sea por circunstancias ajenas e inevitables, o bien, por errores propios que no estamos empeñados en negar.

Lo que tampoco podemos negar, tal como han expresado el gobernador y el presidente en las respectivas asambleas legislativas, es que tanto la provincia como la nación poseen problemas estructurales, que requieren de soluciones estructurales.

Ante esta situación, estoy seguro de que seguir mirando por el espejo retrovisor no nos llevará muy lejos. Necesitamos un gobierno que de señales claras de lo que quiere hacer, y deje de lado sus disputas internas que terminan afectando al conjunto de los argentinos.

Tampoco considero que la mejor opción sea volver a construir un relato para disfrazar medidas que, tomadas por el gobierno anterior, pusieron a la argentina al borde de la crisis social. Hoy, nuestros jubilados están padeciendo un ajuste salvaje. Por más que se fuerce, no se puede disfrazar de “solidaridad” lo que en realidad es un ajuste fiscal que le dice a un jubilado que cobra 22 mil pesos y trabajó toda su vida que debe ser solidario.

Lo mismo observamos en los últimos días respecto de las paritarias docentes, donde la propuesta salarial por parte del gobierno ha sido muy inferior al acuerdo del año 2019. Duele observar que la actitud del sindicalismo sea tan incoherente, aunque no podemos dejar de celebrar una lucha que siempre hemos dado: que los problemas gremiales se resuelvan con los chicos en las aulas.

Definitivamente, tanto el país como la provincia, poseen las dificultades y las falencias estructurales que fueron puestas sobre la mesa a fines de 2015, y aunque en muchas de ellas se avanzó, hoy son responsabilidad de un nuevo gobierno. Procuremos trabajar en serio para resolverlas lo antes posible, y así evitar un mayor problema social.

—————

El año 2020 que estamos comenzando estará colmado de adversidades en donde los ameghinenses no estamos ajenos. Desde hace meses, nos enfrentamos a una crisis económica que perjudica a los sectores más vulnerables, pero también a los que producen y generan empleo.

Será un año en donde la prudencia y la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos serán trascendentales para cumplir correctamente con las funciones esenciales del Municipio.

Después de 4 años de buen manejo económico, nos encontramos en un escenario complejo que nos pone a prueba como administración. La coparticipación ha sufrido una baja como consecuencia de la caida de la recaudación de impuestos y otros ingresos importantes, como el Fondo Educativo, se mantienen ingresando en conjunto con las transferencias de coparticipación, los que nos obliga a optimizar al máximo los gastos para que los establecimientos educativos estén en condiciones al inicio de clases.

—————–

En este contexto fue que realizamos el presupuesto 2020 que se aprobó a fines del año pasado, el que definimos como un presupuesto razonable y viable, teniendo en cuenta las dificultades que estamos atravesando.

Nuestro rol como Gobierno Municipal implica la necesaria cercanía con el vecino que más nos necesita.

En el área social tendremos una ardua tarea, que esperamos poder coordinar con las políticas del gobierno nacional y provincial. En nuestro caso, hemos dispuesto las partidas presupuestarias necesarias para atender la urgencia de aquellos que están pasando por momentos difíciles.

Seguiremos trabajando por la inclusión en las distintas propuestas municipales sobre discapacidad y atendiendo a sectores vulnerables a través del Servicio Local y el área de la mujer.

——–

En el área de salud seguiremos trabajando para tener cada día un hospital mejor preparado para atender a los ameghinenses. En ese sentido, la obra del nuevo sector de emergencias garantizará una mejor atención en momentos críticos. También haremos un gran esfuerzo para seguir invirtiendo en equipos a través del presupuesto municipal.

———

Lo que tiene que ver con los servicios públicos urbanos y viales, continuamos nuestro trabajo para que el vecino que cumple con las tasas sienta que el Municipio le da respuestas.

Para el año tenemos un programa de obras que apuntan al desarrollo local, como es el caso de la Escuela Secundaria Técnica, que con su nuevo edificio se transformará en un espacio estratégico de la ciudad. También quiero destacar la finalización del primer parque solar de Florentino Ameghino, que es un orgullo que nos permite continuar en la línea de sustentabilidad y cuidado del ambiente que venimos marcando todos estos años. En pocos días, se encontrará operativo y abastecerá a casi el 20% del consumo eléctrico de Ameghino.

En el mes de enero, presentamos a la provincia un proyecto para llevar la red de gas al Barrio Fátima, lo que será financiado con el nuevo Fondo de Infraestructura Municipal.

También para este año presupuestamos una obra de contención de excedentes hídricos para la localidad de Porvenir, que es fundamental para evitar las secuelas de las inclemencias climáticas que durante décadas padecieron sus vecinos.

——–

En lo que refiere al desarrollo territorial y productivo, desde el Municipio entendemos que tenemos un enorme desafío basado principalmente, en el potencial de las pymes y los emprendedores.

Trabajaremos junto a ellos para acercarles soluciones, no solo para la mejora de su rentabilidad, sino para que puedan proyectar un mayor crecimiento en nuestro distrito. Tenemos una deuda bien identificada, como es el Agrupamiento Industrial, donde trabajaremos junto a los distintos sectores para empezar a planificarlo.

Vamos a fortalecer el sector emprendedor a través de acciones de incubación, seguimiento y líneas de financiamiento propias que le den la posibilidad de crecer a cientos de ameghinenses que realizan o quieran empezar una actividad comercial o productiva.

El comercio es un sector que atraviesa momentos difíciles. Allí destinaremos políticas de asesoramiento, modernización en sistemas de ventas y marketing para que los comerciantes puedan aprovechar al máximo las potencialidades de la tecnología.

El cuidado del ambiente es un eje fundamental de nuestra gestión. Por eso continuaremos con EcoAmeghino e iremos incorporando cada vez más programas vinculados a esta temática que necesita del compromiso de todos. El basural a cielo abierto no puede seguir existiendo donde hoy está. Nos proponemos aumentar la capacidad de trabajo de la Planta de Reciclaje y trasladar el basural a un lugar que cumpla con la distancia legal mínima con la zona urbana.

El arbolado es un aliado fundamental en este proceso. Por eso vamos a crear el primer Vivero Municipal, que estará destinado a proveer especies de manera permanente para llegar con arboles al frente de cada hogar de Florentino Ameghino.

———

Como hemos demostrado en estos años, vamos a seguir poniendo un gran énfasis en acercar la cultura y el deporte a los ameghinenses, generando actividades y talleres gratuitos a los largo del año y para todas las edades, promoviendo la vida saludable y reforzando los lazos comunitarios entre nuestros vecinos.

Las becas municipales para acceso a la educación superior continuaran dando solución a decenas de jóvenes ameghinenses para que puedan formarse profesionalmente. Este año vamos a acompañar a más de 40 jóvenes con ayudas económicas mensuales, siguiendo los lineamientos de la ordenanza que promovimos en 2018.

———-

En lo que respecta al funcionamiento del Municipio, entendemos que los empleados municipales cumplen un rol fundamental porque son la cara visible frente a los vecinos. Nuestro compromiso es el de mejorar su situación de manera permanente, haciendo el mayor esfuerzo posible para que no pierdan poder adquisitivo y puedan gozar cada vez de mejores condiciones laborales. Será un trabajo que articularemos con las organizaciones gremiales para lograr soluciones conjuntas. Por eso, durante marzo los convocaremos inicialmente para trabajar sobre la paritaria 2020, donde llevaremos una propuesta que sea armoniosa entre lo que se puede y lo que se quiere, haciendo el mayor esfuerzo económico posible.

———

Tal como dije anteriormente, nos enfrentamos a un 2020 difícil donde todos tendremos que hacer un esfuerzo. En ese transcurso, no podemos dejar de acompañar al que peor la está pasando. También será compleja la situación de las cuentas municipales, sobre las que aún no tenemos certezas por falta de claridad, principalmente, de parte del gobierno provincial.

En este contexto, será nuestra responsabilidad hacer un manejo prudente de los fondos, optimizar aún más los procedimientos de compras para ahorrar costos y evitar el agrandamiento innecesario del Estado, tal como lo hemos hecho en los últimos años, porque entendemos que administrar bien, tiene consecuencias positivas en las mejoras que debemos llevarles a los ameghinenses.

Tal como dije hace varios días, creemos que la clase política debe demostrar su compromiso con esta situación, por lo que decidí congelar durante 6 meses mi salario y el de todo el personal de planta política.

———

Sostengo que muchos de los problemas que aquejan a los ameghinenses, principalmente los vinculados a lo económico, dependen más de otros niveles de responsabilidad que de nuestro accionar. Esto no quiere decir que no tengamos nada para hacer en el mientras tanto.

Debemos trabajar en la amplia agenda pública y local que tenemos para llevar más respuestas a nuestros vecinos en temas como servicios, salud, educación, empleo, desarrollo y bienestar comunitario.

Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos del aporte de todos. Y cuando digo todos me refiero a los aquí presentes, pero también a todos los vecinos que con sus ideas y colaboración, nos pueden acompañar en esta tarea.

Nada será posible si no empezamos por poner en valor las cosas que nos unen, por sobre las que nos diferencian. Debemos recuperar la unidad que nos llevó a la autonomía para atender los enormes desafíos del presente. Somos una sociedad que se destaca por su solidaridad y empatía. Aprovechemos estas bondades para facilitar el camino que nos toca recorrer.

No tengo dudas de que este Honorable Concejo Deliberante, como natural representante de los ameghinenses, trabajará en ese sentido y con la vocación de seguir transformando nuestro querido Florentino Ameghino.

Desde nuestro lugar, como gobierno ejecutivo municipal, mantendremos la coherencia, la transparencia y la responsabilidad que hemos demostrado para seguir hablando a cada vecino con la verdad y con la frente en alto.

Nuestra elección es dejar de mirar el espejo retrovisor, para empezar a mirar para adelante. Los vecinos no esperan de nosotros la disputa vacía. Esperan la inteligencia y la templanza necesaria para que resolvamos sus problemas. Les pido que estemos a la altura de las circunstancias.

