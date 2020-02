Oscar Alvarez sorprendió con sus dichos sobre los pueblos: «Están abandonados»

El ex Director de Deportes de la Municipalidad de General Villegas ha mantenido en los últimos cuatro años un perfil muy bajo políticamente, salvo en el última elección en la que acompañó a Gerardo Chichiri que encabezó el equipo de deportes de la concejal Sol Fernandez, por entonces candidata a intendente.

Aún así nunca se había manifestado sobre la gestión Campana ni su política en Deportes.

Alvarez es el coordinador de natación en el club Atlético y participó en la presentación de las actividades 2020 que la entidad desarrollará. En ese marco al ser consultado por los proyectos destacó la importancia de lograr construir la pileta climatizada ya que General Villegas no cuenta con una.

Al admitir que durante su paso por las gestiones de Alegre y Pascual era algo que había quedado pendiente, el ex funcionario luego de otras apreciaciones desembarcó en los pueblos del distrito por los que ha demostrado desde siempre un especial vínculo.

«Si algún día volviera a la función pública volvería por los pueblos, me gustaría ser una especie de defensor de los pueblos, los pueblos están abandonados, abandonados (remarcó), es una lástima como han quedado los pueblos. No trabajaría en deportes pero si en darles una mano a todos. me da lástima como están», declaró.

