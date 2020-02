Al finalizar el carnaval, baile popular en el Prado Italiano de Gral. Villegas

Si bien la organización del baile no está vinculada con la comisión organizadora del Carnaval Villeguense, es imposible no pensar que luego del corso se podrá disfrutar de Gastón Guillermo, Los Gauchos Bailables y Marcos Gomez, ex Banda XXI, todos reunidos en un mismo lugar.

Las entradas anticipadas hasta unas horas antes del baile se podrán conseguir en Remís la 420900.

La vuelta de un baile al finalizar era algo que se esperaba con ganas por parte de la gente que hace tiempo pide un evento de estas características.

Lo que propusimos en netamente bailable y de mucha convocatoria en la región y otros puntos del país. Habrá música para todos los gustos de los bailarines, comentaron desde la organización.

