«Esto lejos de beneficiar a los trabajadores los perjudica», sostuvo Alegre sobre el convenio por sueldos

Los que estén jubilados no podrán recibir mejoras porque están atadas al sueldo de los municipales.

Esto lejos de beneficiar a los trabajadores los perjudica ya que no querrán jubilarse por los bajos salarios con aportes.que percibirán y perjudicarán sin duda con mayor fuerza a los jubilados

A partir del 1 de enero del 2022 van a cobrar bonificación con un porcentaje del 3% por año.

Si se lo multiplica por 10 años la incidencia en el porcencaje de salario del dinero destinado al pago de salarios aumentará un 30%.

Si hoy se destina el 64 % sumándole en 10 años el 30 sobre ese 64, da que el impacto de la masa salarial será del 83,20 % (64×30=19,20 – 64+19,20=83,20)

Consecuencias?, la primera es obvia y es que no queda dinero para el financiamiento de Villegas ni pensar en crecimiento y la otra no menos grave es para los jubilados; como es una bonificación no lleva aportes, en consecuencia, los sueldos reales serán bajos. De bolsillo podrán ser mayores pero esa mejoría no se traslada a las jubilaciones, concluyó el exintendente y exdiputado.

La Municipalidad no solo destruye su presupuesto sino que además se quedará con una planta del personal envejecida por que ningún empleado querrá jubilarse.

El único beneficiario sin duda es el sistema previsional que tendrá menos jubilados y con montos bajos.