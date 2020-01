El club Eclipse Villegas no ha logrado aún designar al nuevo presidente

El mes de septiembre se cumplió el segundo mandato de Ignacio Gulminelli pero continuó al frente de la institución hasta los últimos días del 2019 a la espera de su sucesor, pero la demora en ese sentido hizo que dejara el lugar.

Con su retiro y de manera interina continuó el vice presidente Marcelo Betanzo quien habría manifestado su intención de no asumir la presidencia por el próximo período al haber sido propuesto. Si bien no han habido expresiones públicamente al respecto, la salud y su finalización como concejal serían las causas principales para que requiera de un descanso.

A partir de allí iniciaron una serie de reuniones que se llevan a cabo con una frecuencia de casi dos veces por semana a fin de lograr la designación de un nuevo presidente que hasta el momento no se produce.

La situación que no logra destrabarse no ha sido habitual a lo largo de los mas de 90 años de vida del club por lo que a medida que pasa el tiempo comienza a llamar la atención. Muchos de los dirigentes actuales continuarían en la Comisión pero pretenden para el futuro la incorporación de nuevos nombres que le den a la institución una bocanada de aire fresco; no obstante quienes cumplen con esos requisitos no estarían dispuestos a asumir la responsabilidad que significa la presidencia, principalmente por una cuestión de compromisos laborales.

Si bien institucionalmente el club está totalmente ordenado el tiempo apremia porque se acercan compromisos que requieren de ciertas formalidades en las que el presidente es determinante más allá del respaldo de la comisión.

La fuente consultada se mostró confiada en que pronto habrá novedades en favor de esta situación que, como mencionamos anteriormente, resulta atípica y a ha comenzado a llamar la atención.