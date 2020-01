Por impuestos municipales y provinciales, una hectárea bonaerense tributa el 2,2% del valor de la producción

El estudio pertenece a la fundación FADA. La participación del Estado nacional sobre los impuestos de la renta agrícola es del 60,4% y varía según las distintas provincias.

La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) realizó un informe en el que afirma que durante el final de 2019 se incrementó la presión impositiva sobre el campo. Según el estudio, “la medición de diciembre de 2019 marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola del 60,4%”.

FADA ponderó para el relevamiento los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. “De cada $100 de renta que genera una hectárea agrícola, $60,40 se lo llevan los distintos niveles de gobierno”, señala.

Ese porcentaje de participación del Estado en la renta agrícola no sólo está compuesto por impuestos nacionales, sino también provinciales y municipales. En ese sentido, no todas las provincias recaudan los mismos porcentajes ya que los impuestos que se cobran en unas no se aplican en otras.

“Los impuestos nacionales coparticipables entre el Estado nacional y los Estados provinciales, explican el 33,4% de los impuestos medidos. Aquí tenemos principalmente el impuesto a las ganancias y el IVA”, detalla el informe y agrega que “las provincias reciben parte de este 33,4% como coparticipación, y también recaudan diversos impuestos”.

Por ejemplo, ni Córdoba ni Santa Fe cobran impuesto a los ingresos brutos. Sí lo cobra la provincia de Buenos Aires, al igual que el impuesto inmobiliario rural, que también se tributa en el resto de los estados provinciales.

El Estado bonaerense se queda, siempre según el índice elaborado por FADA, con el 61,7% de la renta agrícola, porcentaje apenas por encima de la media nacional (60,4%) y sólo por debajo de La Pampa, que retiene el 62,3%.

En ese sentido, FADA publicó que en el caso de Buenos Aires, los impuestos provinciales “significan unos $1.156 por hectárea” y que la mayor parte corresponde al impuesto inmobiliario rural y “el resto ingresos brutos”. A esto debe sumársele los impuestos municipales, que en la provincia la mayoría son en concepto de tasas viales. “Un 70% de lo recaudado es destinado a caminos rurales y el otro 30% al municipio”, detalló la FADA y añadió que “estas tasas significan, en promedio, unos $173 por hectárea”. “Así, entre municipales y provinciales, una hectárea promedio en Buenos Aires debe tributar $1.338, representando un 2,2% del valor de la producción”, concluye el informe en el apartado sobre el territorio bonaerense.

