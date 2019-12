Tasas actualizadas, Presupuesto aprobado y algunas perlitas en la última sesión del HCD de Gral. Villegas (AUDIO)

Todo dio comienzo a las 21:00 hs. como estaba previsto; entre los temas, la Ordenanza Tributaria que mediante la cual se establece la actualización de impuestos, los que se incrementarán en un 45 %, la misma se trató sin inconvenientes, salvo la exposición del Frente de Todo que argumentó su negativa en la votación. Fue el único bloque que no aprobó. Con el acompañamiento de los dos concejales de Villegas en Movimiento (ex Frente Renovador?) el oficialismo no tuvo inconvenientes.

Fue en el tratamiento de esta Ordenanza en la que sucedieron algunas situaciones que bien caben en la categoría «perlitas»; a Sol Fernandez, presidente del bloque k le faltaba un Mayor Contribuyente que fue solicitado en carácter de préstamo a Villegas en Movimiento, quien quien ocupó la silla vacía fue Marta María Betanzo, madre de la edil Laura Carelli, quien de antemano aclaró que no traicionaría a su hija y votaría a favor. Lo demás es historia, cumplió con lo dicho, por lo tanto el Frente de Todos aportó 11 votos negativos y uno positivo a la votación.

Por otro lado y en no menos de dos oportunidades, Gustavo Santillán, flamante Secretario del Concejo olvidó la identidad de la concejal Bonelli.

No sería de destacar si no fuera por algunos detalles. Bonelli formó parte d ela lista que encabezó Gilberto Alegre, derrotado en las internas de Juntos por el Cambio por Eduardo Campana, por lo tanto en el ensable para las generales de octubre Bonelli ocupó su lugar siendo consecuente hasta el presente.

Cualquier entendido en la materia diría que un olvido de estas características podría representar una negación del inconsciente. Los nervios de la primera sesión con la nueva conformación habilita a justificar algunas omisiones. En ese sentido y como muestra de confianza, opuestamente a lo ocurrido con su reciente «compañera», a Liliana Lovagnini, de su mismo espacio, al consultarla por su voto, la llamó simplemente «Lili».

La perla mayor fue para el Ejecutivo del que no hubo ni un solo funcionario. Tampoco el intendente (no suele concurrir en estos casos).

En el momento del tratamiento del Presupuesto todos expusieron y justificaron el carácter del voto de su bloque. El Frente de Todos, crítico, voto en contra, Villegas en Movimientos, también crítico votó a favor y el oficialismo, obviamente a favor, sin objeciones, todo el contrario.

Los tres exponentes leyeron, nadie improvisó ni una coma, el aspecto numérico de la cuestión obliga a ser precisos y en su debut en el recinto como legisladores, seguramente nadie quiso errar. Nadie permitió en esta oportunidad apreciar lo preparados que pueden estar a la hora de improvisar en un debate. A favor de ellos, todavía falta mucho tendrán tiempo.

Verónica Zallocco por el Frente de Todos, dijo que el Presupuesto 2019 fue deficitorio y la prueba de ello fue que a los 10 meses de su ejecución se cerraron los talleres culturales y deportivos y se dieron de baja a algunas asistencias porque se termino el dinero, por lo tanto al del 2020 lo observaba igual.

Deja afuera a los pueblos y es centralista.

No se observa planificación en salud y se presume que existirán los mismos problemas del año anterior. La designación del Dr. Sala (ex intendente de Tejedor) fue acomodo y no hay intenciones de mejorar.

El convenio del SAME, una estafa. El año que viene el municipio deberá hacerse cargo del 100% del costo operativo. Se destaca positivamente la incorporación de un médico en la ambulancia.

Respecto a la Secretaría de Planificación, no se ven obras, dijo y agregó que sólo se contempló el Círculo Cerrado de Viviendas. No hay obras propias planificadas.

Desarrollo Social tiene destinado el 7% del Presupuesto, Producción no articula con programas provinciales ni anuncia políticas que generen fuentes trabajo.

Luego de las críticas al área Deportes, sobre Seguridad, admitió la baja del índice delictivos aunque resaltó los ataques cada vez más frecuentes a los espacios públicos. Falta de control y faltas de personas idóneas en el cargo, decisión política, equipos interdisciplinarios, harían falta para un funcionamiento eficaz.

Zallocco se comprometió a que su espacio interceda en la llegada de programas provinciales y nacionales que fomenten el arraigo en los pueblos, sobre todo los más alejados y pequeños, el caso de Villa Sauze y Villa Saboya. A ello se refirió luego de criticar la falta de políticas educativas y planificación en el correcto uso del Fondo Educativo.

Luego de lo detallado, sostuvo que aprobar ese Presupuesto sería una irresponsabilidad.

Audio exposición de Verónica Zallocco

Laura Carelli que fue la voz del bloque Villegas en Movimiento comenzó justificando el voto positivo al decir que es la herramienta fundamental para el funcionamiento del gobierno; aunque el resto fueron observaciones a prácticamente todas las áreas.

El Presupuesto deja en claro la falta de planificación en obras, servicios y otros.

El 64% se va en sueldo dejando poco margen para el resto.

Destacó que el CUD no se modifica respecto al año en curso por lo tanto el impacto de ninguna manera puede ser positivo, en esa línea, la aplicación de los fondos afectados no han sido aplicados correctamente, por lo que se permitió dudar si no se ha incurrido en malversación de fondos públicos.

Al igual que la edil anterior no fue indiferente el tema viviendas, de las que dijo que no están contempladas las que serían para personas de bajos recursos, prueba de ello es que solamente se menciona al Círculo Cerrado de Viviendas para gente con capacidad de ahorro o altos ingresos.

También puso en duda la transparencia de las obras viales. Mucha máquina y pocos resultados, enfatizó.

En salud, todo se va en sueldos, poco en costo operativo.

Sobre el final se refirió a la falta de acompañamiento a las instituciones deportivas e intermedias.

Falta de control en tema drogas, vehículos, comercios.

Uno de los momentos más duros de la crítica fue al decir que las prioridades de los funcionarios son muy diferentes a las de los vecinos.

Las prioridades de los vecinos no están representadas en el Presupuesto, finalizó.

Audio exposición concejal Laura Carelli

Ignacio García, concejal de Juntos por el Cambio no rebatió lo anteriormente expuesto, sencillamente porque porque sus palabras estaban, como mencionamos en el comienzo de la nota, escritas de antemano, pero sí se diferenciaron de sus adversarios.

El Presupuesto refleja un Plan de Gobierno, atado a la realidad nacional y provincial. Están confiados en que la cooparticipación continuará sin sobresaltos.

El 70 % del total proviene de la provincia y el resto es recaudación propia.

Al reconocer que el municipio es el principal dador de trabajo justificó el 64% de afectación a sueldos. Si se ahorrara en este ítems sería una hecatombe, destacó.

En su exposición resaltando las bondades del Presupuesto dijo que el 80% del Fondo Educativo se destina a obras lo que genera un importante movimiento en corralones, albañiles, entre otros.

Al finalizar, citó una frase de la concejal Sol Fernandez utilizada en el tratamiento del Presupuesto 2018: «Controlaremos su ejecución como nos corresponde como representantes de vecinos del partido de Gral. Villegas». Con ello justificó el voto positivo.

En todo momento destacó la importancia de su aprobación.

Al cerrar el tratamiento la concejal oficialista Alicia Laino solicitó la modificación del Artículo 7 que establece «Otórguese una Bonificación Transitoria equivalente a 1 módulo por día de trabajo para el Personal de Planta Permanente y Transitoria que presta tareas de recolección de residuos en la ciudad cabecera … (continúa)»

El mismo no contempla a quienes se desempeñan en esa función en las localidad del distrito, dejándolos afuera. Aceptado, los recolectores de los pueblos gozarán del mismo beneficio que sus pares de la ciudad cabecera.

