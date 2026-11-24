La ex concejal y candidata a intendente de General Villegas, Sol Fernandez, reapareció en la escena política participando de una actividad militante en la ciudad de Junín.

Tras una prolongada ausencia, políticamente hablando, la abogada, que está abocada a su profesión desde que terminó su período en una banca del Concejo Deliberante, reapareció cuando muy poco o nada se sabía de ella y su vínculo con el peronismo.

En ese sentido aparecieron varias especulaciones que incluyeron su corrimiento de la militancia hasta nuevo aviso, ocupando su lugar, Germán Polari, ex Pami General Villegas, actual concejal por Fuerza Patria, y familiartemtne, su cuñado.

Sol Fernandez, junto a Germán Polari, Silvia Saravi y otros referentes del espacio local, participaron de una actividad social el pasado 17 de noviembre en la ciudad de Junín, el Día de la Militancia, entre los que estuvieron la diputada Micaela Olivetto.

Pintaron el merendero «Los Solcitos», armaron una canchita de fútbol y realizarone actividades recreativas con los más chicos.

Es para destacar que Sol Fernandez mantiene su lugar dentro de La Cámpora, a la que nunca negó, por el contrario, y pese a que ha encontrado resistencia en la sociedad por esa pertenencia, eso se le reconoce eso como una fortaleza. El corrimiento de la escena política villeguense invita a pensar que «se guardó en cuarteles de invierno» hasta que el panorama aclare, eso incluye que la sociedad defina qué pretende y los representantes del peronismo local, hoy dentro de una turbulencia militante interna, hayan dejado que baje «la polvareada» (que provocaron y determine si vale la pena volver, esperar a una nueva oportunidad, incluso que sea llamada para el regreso.