La senadora Analía Balaudo confirmó esta tarde a Distrito Interior que llevó adelante esta acción tras los reiterados pedidos recibidos desde General Villegas por la falta de respuesta de los organismos y autoridades competentes ante una situación que data del año 2025.

La SAD es un organismo descentralizado de Dirección General de Cultura y Educación; es decir que es la Provincia en el territorio.

La senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Analía Balaudo, presentó un proyecto para cuestionar la falta de accionar de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) frente a las denuncias formuladas por docentes de General Villegas por actos de hostigamiento y abuso de poder efectuados desde la Secretaría de Asuntos Docentes del distrito.

A través de una iniciativa ingresado en la Cámara alta, Balaudo reclamó la intervención de la cartera de Educación conducida por Flavia Terigi ante las denuncias presentadas por los gremios docentes, fechadas desde noviembre de 2025, “para garantizar el cese de este proceder indebido e ilegal”.

“Cualquier situación que afecta la trayectoria laboral de un docente y lo induce a situaciones de salud mental extremas, deben ser analizadas, sancionadas, y no dejadas de lado por intereses particulares”, fundamentó la senadora bonaerense por la Cuarta sección electoral.

En detalle, varios gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) unificaron el pedido a la DGCyE para que tome intervención respecto al accionar de la Secretaría de Asuntos Docentes de General Villegas, a cargo de Alejandra Santandrea.

Según expresaron los docentes bonaerenses, la funcionaria habría realizado mal desempeño con actos de “desidia y destrato” en diversas solicitudes de trámites, desconociendo las atribuciones de la Secretaría de Jefatura. Los ejemplos enumerados fueron desestimación personal, desvalorización del trabajo y la persona, abuso de poder y negativa de tareas.

De esto modo, los gremios puntualizaron que el supuesto accionar de Santandrea viola artículos de la Ley provincial de Violencia Laboral como así también del acuerdo paritario sobre prevención, erradicación, resguardo y reparación por hechos de violencia y acoso a los trabajadores docentes del régimen de las leyes 10.579 y 13.688.

Por último, la denuncia reclama celeridad a la DGCyE para efectuar una investigación para determinar si corresponde el desplazamiento de la encargada de la conducción técnico-administrativa de los asuntos de maestros y profesores en General Villegas.

Es preciso mencionar que, las actividades de la Secretaría de Asuntos Docentes de General Villegas están relacionadas con el cumplimiento de las acciones estatutarias que atraviesan la carrera docente, de tal manera que produce un efecto fundamental en el funcionamiento del sistema educativo.