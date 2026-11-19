Ayer inició la primera jornada (hoy fue la segunda) de la Expo Técnica 2026, actividad en la que el establecimiento educativo no solamente expone todo lo trabajado por los alumnos durante el año, sino que se abre a empresas locales.

Entre las cosas a destacar se encuentra el estand de los ex combatientes de Malvinas donde expusieron diferentes elementos e imágenes del conflicto bélico, compartiendo la experiencia y viviencias con los alumnos y concurrentes, recibiendo como devolución la admiración y reconocimiento.

En ese contexto hubo un momento que sobresalió y tuvo como protagonista aun grupo de alumnos que irrumpieron en el taller portando la bandera blanca, similar a la expuesta por los jugadores de la Selección Nacional tras el partido ante Inglaterra, con la inscripción «Las Malvinas son Argentinas».

Un sencillo y enorme gesto que representa lo inmenso del sentimiento argentino por Malvinas, más allá de la causa y el derecho que asiste al país sobre éstas.