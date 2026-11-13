General Pinto se hizo de noche a las 9 de la mañana

Las imágenes son impactantes y permiten dimensionar la tormenta que pasó por la ciudad cabecera descargando 35 milímetros en apenas una hora y media, provocando a su vez algunos daños en el alumbrado público y domicilios que se vieron afectados por la caída de grandes palmeras que sostienen los cables de media tensión que quedaron prácticamente sobre la calle.

Personal de EDEN, Defensa Civil, y trabajadores municipales se encuentran en diferentes puntos de la ciudad donde son requeridos.

El Alerta continúa vigente para toda la zona.