General Villegas: las intensas precipitaciones anegaron algunas calles, sin mayores inconvenientes por el momento

En la tarde de este jueves las intensas lluvias que se dieron en períodos cortos durante un lapso relativamente breve, provocó la anegacion de algunas arterias.

Rn algunos casos el agua cubre la totalidad de las arterias llegando a oxupar veredas, como sucede en la calle Sarmiento hacia Chassaing Sur.

Lo mismo en calle Berutti en dirección al Parque, donde, en este caso, la masa hídrica comenzó a escurrir lentamente.

La preocupación de vecinos está dada en caso que continue lloviendo.

Consultados lo bomberos, intervinieron solo en una vivienda donde el agua ingresa en el patio proveniente de un vecino, inundando la superficie, sin riesgo para el inmueble actualmente.

La lluvia caída alcanzó los 35 milímetros.