Como cada año UDEB General Villegas sorteó órdenes de compra en el mes del Día del Maestro entre sus afiliados
Como cada año el gremio docente con ayor cantdad de afiliados, y una extensa trayectoria de vida institucional realizó en la víspera del Día del Maestro el sorteo, ante Escribano Público, de las órdenes de compra, premios en efectivo, entre sus afiliados de todo el distrito.
Los ganadores fueron:
1° Premio $500.000 – Yglesias, Pia Alejandra
2° Premio $300.000 – Francuchi María Fabiana
3° Premio $250.000 – Ruiz María Karina
4° Premio $150.000 – Soria Sergio Javier
Se realizó también un sorteo extra por una orden que otorga FEB resultando favorecida Ruiz Estella Amalia con $160.000.
Al día siguiente, el 11 de septiembre, se realizó, como también ocurre cada año, un acto homenaje a los docentes fallecidos, en esta oportunidad, Ochandorena, Teresa; Millán, Araceli “Pety” y Pratto, Marta.