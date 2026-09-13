AMPLIAMOS: incendio en una chimenea

El hecho está relacionado, como adelantáramos, con el llamado de bomberos.

Una ditación trabajó en una vivienda del barrio UOCRA, ubicada sobre la calle Estrada, donde se produjo el incendio dentro de una chimenea.

Lo ocurrido es común debido a la acumulación de hollín en las paredes interiores de la misma.

Los bomberos trabajaron sobre el techo retirando la tapa de la chimenea, extinguiendo por completo las llamas, enfriando y limpiando.

No hubo daños mayores en la propiedad.