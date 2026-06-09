IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: la demora en el ingreso de camiones en la aceitera genera inconvenientes y riesgos

En algunos casos permanecen en el camino de ingreso a la aceitera, hoy acopio de la firma Bunge, desde la medianoche.

Algunos incluso están estacionados sobre la ruta 33.

A la peligrosidad que representa la presencia de los camiones se le suman las incomodidades y los inconvenientes para los choferes que no cuentan con un lugar adecuado para la prolongada permanencia, eso significa que no hay baños, ni siquiera químicos.

Se solicitan unos 60 camiones y cargan 40 por día, el resto debe esperar hasta el otro día, lo que genera estas esperas que motivan la queja y el reclamo, el que hasta el momento no tienen una respuesta positiva, comentó uno d elos camioneros varados.

Antes se podía esperar dentro del predio, desde hace un tiempo esto no sucede, y han habido incluso peleas entre los choferes como consecuencia del mal ánimo al que predispone a la gente.

A esta situación se le suma, en una mañana como la de hoy, que la niebla, aumenta los riesgos para quienes transitan por donde los camiones aguardan estacionados.

Tal vez haciendo pública este conflicto, lo contemplen y revean la manera en que están trabajando, agregó la fuente.