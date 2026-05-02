Se acerca la fecha del Remate del Novillo Blanco y ya se pueden realizar donaciones

La edición 2026 del Remate del Novillo Blanco 2026, que organiza la SRPGV, tiene este año al hospital municipal como destinatario que adquirirá con los fondos que se consigan una ambulancia de alta complejidad, última generación.

César Julián, presidente dela cooperadora del hospital y Gastón Depetris, integrante de la Comisión de la Sociedad Rural, contaron cómo vienen los preparativ os para la cena en que se realizará el tradicional remate, no solo para la noche del próximo viernes 15 de mayo en el salón Isidro, sino la logística que se está desplegando para lograr la mayor cantidad de pesos para esta causa tan necesaria.

Ya se pueden realizar donaciones mediante el alias: novilloblanco2026, cuyo titular es la Cooperadora del Hospital Municipal.

Ambos remarcaron la importancia de la donación en sí sin importar el monto, tanto es así que sugirieron, en aquellos casos de los grupos de Whatsapp, ya sea por peñas de amigos, compañeros de padel, fútbol, pesca, u otra actividad, padres de hijos en una misma promoción escolar, etc. pueden organizarse para donar; el monto es importante, independientemente de la cantidad, todo suma y es valioso.

La cooperadora adquirirá una ambulancia de alta complejidad con prestaciones casi inéditas, ya que nunca se contó en la salud local con un vehículo de estas características. Tendrá la posibilidad de intervenir quirúrgicamente a un paciente a bordo, ya que cuenta con lo necesario para dicha tarea. Un detalle que destacaron es la acción que el fabricante de esta unidad dispuso; sorprendido por la mecánica del Novillo Blanco , evento que resulta una novedad para ellos, por lo tanto donarán el sistema de comunicación, mediante Star Link, que permitirá estar conectados en tiempo real con el hospital o el centro de salud hacia donde se dirija, para que haya un monitoreo del paciente, lo que facilitará en el arribo la asistencia.

Los fabricantes ya reservaron las tarjetas para estar presentes la noche del viernes 15.

El costo de las tarjetas es de $ 75.000 por persona y estarán a la venta en la sede de la Sociedad Rural desde el lunes, también tienen en su poder los miembros de la Comisión, e integrantes de la cooperadora.

Las expectativas son altas, y las mejores, especialmente por lo que representa el destinatario. Originalmente el Remate del Novillo Blanco nació para colaborar con el hospital municipal, con los años, sobre todo en su vuelta años atrás, también se destinaron sus fondos a otras entidades, que de alguna manera están relacionadas con la salud de la comunidad, como Aderid, La Mano Tendida, Cuento con Vos.

En esta oportunidad, y dada la situación de la clínica Modelo, que se encuentra al borde del cierre, el hospital está siendo el único efector de salud, aumentando considerablemente la demanda.

El valor a invertir en la ambulancia es de 99.000 dólares.