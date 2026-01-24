General Villegas: buscan dar con el paradero de un joven que fue visto por última vez el jueves

María Rosa Torres, madre de Carlos Almeyra, Charly, de 25 años, publicó en redes su búsqueda desesperada para dar con el paradero de su hijo.

Según contó la propia mujer a Distrito Interior, el jueves, Carlos salió de su casa y desde entonces no ha tenido novedades de él.

Tras la publicación ha tenido varios mensajes indicándole donde podría estar, pero hasta el momento no han surgido novedades.

Ante la consulta a la Policía, ésta no registra denuncia.

Uno de los detalles que llaman la atención es que el joven tiene una perrita a la que no deja, y cuida con dedicación, la que quedé en su casa del barrio El Cardal.

Cualquier información de utilidad se agradece sea comunicada al 3388 537483.