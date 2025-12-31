Ámbar, la beba trasladada en vuelo sanitario, ya se encuentra en La Plata (AUDIO)

El Dr, Luis Irigaray, Director del hospital de General Villegas, donde la beba nació prematura, con apenas 24 semanas de gestación y 600 gramos de peso, se refirió al caso que se conoció ayer horas antes del traslado vía aérea al hospital de niños Sor Ludovica de La Plata.

El profesional describió minuciosamente todo el trabajo realizado por el personal que intervino en el parto por cesárea y el cuidado de la criatura hasta la llegada del avión que arribó al aero club local, para partir nuevamente con la paciente cerca d ela medianoche.

La situación de Ámbar es delicada, pero aún así, con chances de superar este difícil trance; su peso está al límite, explicó Irigaray, para que el común de la gente pueda comprender lo complejo del cuadro.

Por otra parte, este caso permite ver con claridad la importancia del sistema de salud público en general, y en particular el de general Villegas que en todo momento acompaña y contiene a la familia. Los papas de la beba no cuentan con cobertura alguna, por lo que el Estado local, con la intervención del provincial, los asisten desde el primer momento, incluso la mamá y el papá, se encuentran con la criatura en la capital provincial.

Por otra parte, y en ese sentido, destacó la labor del equipo de Neonatología que mantuvo en inmejorables condiciones, a pesar del cuadro a la paciente hasta su derivación.

Del mismo modo el resto de las partes intervinientes, Secretaría de Seguridad, Bomberos y el aero club que cuenta con la logística necesaria para el vuelo nocturno requerido, no obstante reconoció que la repavimentación de la pista sería una obra fundamental para este tipo de necesidades.

Irigaray contó que la menor ya está en manos del sistema provincial de salud, y es en el hospital So Ludovica donde continuará el tiempo que sea necesario.

A última hora de esta tarde, consultado por Distrito Interior Irigaray, dijo que hasta el momento no había habido parte alguno, entendiendo que mañana al mediodía probablemente se cuente con el mismo; al no haber surgido novedad alguna, todo indica que la situación al menos es estable.