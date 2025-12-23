Cómo deben gestionar las instituciones las solicitudes de equipamiento municipal, uso de espacios públicos, transporte y declaración de interés municipal

Las notas de solicitud deberán ser dirigidas al Intendente Municipal, junto con la documentación que puede descargarse de los links que se indican más abajo, de acuerdo al caso, e ingresadas por Mesa de Entradas de la Municipalidad con un mínimo de 15 días de anticipación a la fecha del evento.

Asimismo, se informa que los pedidos serán atendidos conforme al orden de ingreso de las notas de solicitud, sujeto a la disponibilidad de los elementos solicitados.

Este procedimiento tiene como objetivo garantizar una adecuada organización y una distribución equitativa de los recursos municipales para acompañar las diversas actividades programadas.

Link para descargar de la documentación: https://villegas.gob.ar/blog/ 2025/12/23/documentacion- requerida-para-solicitar- equipamiento-municipal-uso-de- espacios-publicos-transporte- y-declaracion-de-interes- municipal/